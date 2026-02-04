En esta temporada que cumplirá 100 años desde su fundación, este miércoles al mediodía en La Visera de Cemento, el plantel profesional del Club Cipolletti comenzará con su pretemporada para el Torneo Federal A 2026 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

Comenzará a trabajar bajo las órdenes del santafesino Daniel Cravero, "El Chango" como director técnico fue el primer confirmado, tras un enorme comienzo la temporada pasada en la primera fase donde fue el mejor equipo del país y que no pudo reafirmar en la segunda parte del campeonato, donde pasó con más pena que gloria.

La dirigencia del albinegro logró incorporar a siete refuerzos. El último en llegar fue el defensor Juan Cruz Huichulef con pasado en Sol de Mayo de Viedma, Tristán Suárez, Fénix, Talleres de Perico (Jujuy), Ben Hur (Rafaela) y Central Norte (Salta), donde logró el ascenso a la Primera Nacional en 2024. Anteriormente, se incorporaron el defensor neuquino Víctor Manchafico, los volantes Marcos Pérez, Maximiliano López y Fernando Pettineroli y los delanteros Sebastián Jeldres y Nicolás Peralta.

Además, Cipo confirmó la renovación de otro neuquino, Gonzalo Lucero. El que ya había renovado es el arquero Facundo Crespo junto a otros que siguen del torneo anterior, Alex Verón, Yago Piro, Andrés Almirón, Andrés Domínguez, Sergio Ranquehue, Federico Acevedo, Enzo Vallejos.

Se está por cerrar lo de Ulises Romero, volante oriundo de Mainqué, tendrá su segundo ciclo en el club: debutó con el Albinegro en la temporada 2018/19. En 2025 jugó el Federal A con Sol de Mayo y luego para Atlético Regina en el Regional Amateur.

Así se anunció en redes sociales, el retorno del zapalino Fernando Pettineroli a la entidad

Otro caso particular es el de Nehuén García, quien actualmente disputa la final Patagónica del Regional Amateur con La Amistad. El defensor tiene contrato con Cipolletti hasta diciembre de 2026 y se sumará al plantel una vez finalizada la participación del conjunto "amigo", al igual que su hermano Benjamín. También hay que sumar a Lautaro Bassi, que retornará del Deportivo Roca.

En las tratativas aparece Nicolás Trejo, el defensor está jugando la final del Litoral Sur del Regional Amateur con Gimnasia de Gualeguaychú. Su llegada al Albinegro estaría acordada, aunque permanecerá en su club hasta finalizar el torneo. La misma situación atraviesa Lucas Mellado. El volante continúa defendiendo los colores de La Amistad en la final Patagónica y mantiene negociaciones con Cipolletti. De llegar a un acuerdo, se incorporará tras el cierre del certamen.

En cuanto a los rumores, en el entorno albinegro surgieron los nombres de Enzo Yáñez, Tobías Rivas y Luciano Pereyra, dos de Atlético Regina y uno del Deportivo Roca, además está en carpeta Brandon Obregón, actualmente en Chaco For Ever, un volante surgido en Independiente de Avellaneda con pasado en Quilmes AC.

.El cuerpo técnico lo liderará el oriundo de Reconquista, como director técnico y entrenador, Daniel Cravero, tendrá como ayudante de campo a Alejandro Barbona y preparador físico: Maximiliano De La Hoz, seguramente este miércoles se confirmarán los restantes integrantes del staff.