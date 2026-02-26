El presidente Javier Milei viajará a Nueva York acompañado por un grupo de diez gobernadores en el marco de Argentina Week, un evento internacional que se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo y que tendrá como eje central la atracción de inversiones extranjeras para sectores estratégicos del país.

La participación conjunta del mandatario y de los jefes provinciales se da luego del avance legislativo de la reforma laboral en Diputados y a la espera de su ratificación en el Senado, en lo que desde la Casa Rosada interpretan como un gesto de fortalecimiento hacia los gobernadores dialoguistas.

El foro, organizado con apoyo de la Cancillería y la Embajada argentina en Washington, convocará a empresarios, fondos de inversión y ejecutivos internacionales interesados en áreas como energía, minería, agroindustria y desarrollo productivo. La intención es presentar oportunidades concretas de negocios y financiamiento vinculadas a proyectos provinciales.

Entre los mandatarios confirmados figuran Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). También fueron invitados Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En los días previos al viaje, varios de ellos mantuvieron encuentros virtuales para coordinar posiciones y definir una agenda común. Desde una de las provincias participantes señalaron que buscan consolidar una mirada federal que parta de las realidades productivas del interior y que permita articular esfuerzos en el Congreso a través de sus legisladores nacionales.

Durante esas conversaciones también se analizó el aporte de las provincias a la gobernabilidad y la necesidad de sostener canales de diálogo permanentes. Algunos mandatarios con impronta provincial remarcaron que el federalismo debe traducirse en decisiones concretas y no limitarse a declaraciones formales. No obstante, fuentes cercanas a la organización del viaje descartaron que la iniciativa tenga fines electorales.

La hoja de ruta que llevarán a Nueva York incluye propuestas vinculadas al desarrollo energético, la producción agrícola y ganadera, la minería, el turismo y la infraestructura necesaria para potenciar el crecimiento. Con esta misión, el Gobierno y las provincias intentarán mostrar un frente coordinado ante los inversores internacionales y posicionar al país como un destino atractivo para nuevos capitales.