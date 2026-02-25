Desde las 19.30hs en el José Amalfitani, Vélez recibe a Deportivo Riestra por la fecha 7 de la zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Fortín está puntero e invicto, y se verá ante un elenco complicado que necesita sumar de a tres.

Luego del último cachetazo al River de Gallardo por 1-0, triunfo que significó la salida del DT Millonario; Vélez da vuelta rápidamente la página y sigue en su andar por el Apertura, donde es el actual líder del Grupo A e invicto con 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates.

El elenco del Mellizo, se está afianzando en el plano local luego de un 2025 con altibajos, donde logró dos copas, pero en el cierre no pudo meterse en competencias internacional. Para este año, el gran objetivo es ser protagonista tanto en el torneo local, como en Copa Argentina.

En frente estará el Deportivo Riestra, equipo con realidad diferente; el Malevo aún no ganó en lo que va del torneo, acumulando tres unidades producto de 3 empates y misma cantidad de derrotas. Está ante último en el grupo apenas una unidad por encima de Newell´s.

Lanzzini le dio el último golpe a su ex equipo, hoy con la V azulada

EL panorama es poco alentador por parte de equipo que dirige Gustavo Benítez, que viene de igualar 0-0 con Huracán, y que muestra un juego poco vistoso, y sin ideas en ataque pensando en su participación en Copa Sudamericana.

Probables Formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada; Matías Arias o Alex Verón, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Datos del Partido:

Hora: 19.30

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Yamil Possi

Estadio: José Amalfitani