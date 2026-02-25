El Gobierno nacional desplegará este viernes a los integrantes de su mesa política en el Congreso con el objetivo de seguir de cerca la votación de cuatro proyectos que considera estratégicos y evitar imprevistos de último momento. En la Casa Rosada aseguran que cuentan con los respaldos necesarios, aunque reconocen que el escenario exige un monitoreo permanente.

La prioridad inmediata es la ratificación de los cambios introducidos en la reforma laboral, que volverá a tratarse en la Cámara alta. En el oficialismo sostienen que tienen los números para sostener las modificaciones acordadas durante el debate legislativo y avanzar, además, con la Ley Penal Juvenil, que propone fijar en 14 años la edad de imputabilidad.

El Ejecutivo también descuenta que no habrá sobresaltos en la votación vinculada al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, así como en el tratamiento de la Ley de Glaciares, que apunta a ampliar los márgenes para actividades productivas en zonas periglaciares y que podría obtener media sanción.

Para garantizar el poroteo fino, en Balcarce 50 prevén la presencia en el Parlamento del ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. No se descarta que se sumen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La última reunión de la mesa política estuvo enfocada en ordenar prioridades y revisar voto por voto de cara a las sesiones en el Senado.

En paralelo, el Gobierno ya trabaja en la reglamentación de la reforma laboral. Los equipos técnicos afinan el decreto que reglamentará la norma con la intención de reducir márgenes de interpretación y prevenir eventuales litigios judiciales. La publicación estaría prevista para los primeros días de marzo en el Boletín Oficial.

La agenda no se detiene allí. El oficialismo proyecta impulsar al inicio de las sesiones ordinarias una nueva Ley de Financiamiento Universitario y modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además, mantiene en revisión otros acuerdos internacionales, entre ellos el entendimiento con Estados Unidos y el pacto entre el Mercosur y Singapur.