El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 26 de febrero en la provincia de Neuquén indica una jornada mayormente estable, con cielo parcialmente nublado y viento del sector Oeste. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 y 29 grados, según la localidad.

Cómo estará el día en Neuquén Capital

En Neuquén Capital, la madrugada se presentará parcialmente nublada con 14 grados y viento del Norte entre 23 y 31 km/h. Durante la mañana el cielo estará algo nublado, con 17 grados y viento del Oeste entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde se espera la temperatura máxima de la jornada, con 29 grados y viento del Oeste de 23 a 31 km/h. Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con 26 grados y viento entre 13 y 22 km/h del mismo sector.

Pronóstico para el interior de la provincia

Zapala

En Zapala, el día comenzará con 11 grados y cielo parcialmente nublado. La temperatura ascenderá hasta los 28 grados por la tarde, con viento del Oeste que podría alcanzar entre 23 y 31 km/h. Por la noche se prevén 21 grados y continuidad de la nubosidad variable.

San Martín de los Andes

Para San Martín de los Andes, el SMN anticipa una madrugada fría, con 6 grados y cielo parcialmente nublado. La máxima llegará a 22 grados por la tarde, también con viento del Oeste de hasta 31 km/h. Por la noche la temperatura descenderá a 17 grados.

Chos Malal

En Chos Malal, la mínima será de 12 grados en la madrugada y la máxima alcanzará los 27 grados durante la tarde. El viento del Oeste se mantendrá constante, con ráfagas que podrían ubicarse entre 23 y 31 km/h en las horas centrales del día.