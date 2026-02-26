¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 25 de Febrero, Neuquén, Argentina
Clima

Un mismo día, cuatro estaciones: así estará la provincia de Neuquén este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el jueves 26 de febrero una jornada con nubosidad variable, temperaturas de hasta 29 grados en Neuquén Capital y viento predominante del Oeste.

Por Nicolás Alvarez

Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 21:31
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 26 de febrero en la provincia de Neuquén indica una jornada mayormente estable, con cielo parcialmente nublado y viento del sector Oeste. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 y 29 grados, según la localidad.

Cómo estará el día en Neuquén Capital

En Neuquén Capital, la madrugada se presentará parcialmente nublada con 14 grados y viento del Norte entre 23 y 31 km/h. Durante la mañana el cielo estará algo nublado, con 17 grados y viento del Oeste entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde se espera la temperatura máxima de la jornada, con 29 grados y viento del Oeste de 23 a 31 km/h. Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con 26 grados y viento entre 13 y 22 km/h del mismo sector.

Pronóstico para el interior de la provincia

Zapala

En Zapala, el día comenzará con 11 grados y cielo parcialmente nublado. La temperatura ascenderá hasta los 28 grados por la tarde, con viento del Oeste que podría alcanzar entre 23 y 31 km/h. Por la noche se prevén 21 grados y continuidad de la nubosidad variable.

San Martín de los Andes

Para San Martín de los Andes, el SMN anticipa una madrugada fría, con 6 grados y cielo parcialmente nublado. La máxima llegará a 22 grados por la tarde, también con viento del Oeste de hasta 31 km/h. Por la noche la temperatura descenderá a 17 grados.

Chos Malal

En Chos Malal, la mínima será de 12 grados en la madrugada y la máxima alcanzará los 27 grados durante la tarde. El viento del Oeste se mantendrá constante, con ráfagas que podrían ubicarse entre 23 y 31 km/h en las horas centrales del día.

