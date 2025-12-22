El Gobierno de Santa Cruz concretó el acto de jura y asunción de la nueva cúpula del Servicio Penitenciario Provincial, marcando un hecho histórico con la designación de Amelia Araceli Del Valle Arias como directora ejecutiva, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el máximo cargo de conducción de la institución. Asimismo, asumió como subdirector ejecutivo el prefecto Jorge Orlando Casarini.



La ceremonia se desarrolló en el gimnasio de la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2 de Río Gallegos, y contó con la presencia, en representación del Poder Ejecutivo, de los ministros Pedro Prodromos (Seguridad), María Belén Elmiger (Gobierno) y Ezequiel Verbes (Trabajo, Empleo y Seguridad Social), además de la presidenta del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D´Amico, autoridades provinciales, fuerzas de seguridad e invitados especiales.



Durante el acto, el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, destacó la relevancia institucional y simbólica de la designación, subrayando el rol creciente de las mujeres en áreas estratégicas del Estado.



“Hoy es un día de bastante emoción. Tenemos una nueva directora en el Servicio Penitenciario Provincial, la primera mujer que se hace cargo de una jefatura de este nivel en Santa Cruz. Es algo muy emotivo y muy importante”, expresó.



En ese sentido, el funcionario remarcó que la conducción femenina aporta una mirada distinta y complementaria a la gestión de la seguridad.



“Dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad, el 70% está compuesto por mujeres. Se trabaja muy bien, tienen una mirada diferente, y muchas veces avanzan en decisiones que a nosotros nos cuesta tomar. Por eso es tan importante que hoy una mujer esté al frente del servicio penitenciario”, sostuvo.



Prodromos también puso en valor la trayectoria de la flamante directora ejecutiva y el alcance territorial del organismo.



“El Servicio Penitenciario está presente en toda la Provincia, con unidades en El Calafate, Río Turbio, San Julián, Puerto Deseado, Caleta Olivia y Pico Truncado. Araceli tiene una mirada propia, y cada nueva conducción trae cambios que son necesarios y positivos para Santa Cruz”, afirmó.



En el marco de la jornada, el ministro realizó, además, un balance del trabajo desarrollado durante el año en materia de seguridad y prevención del delito.



“Ha sido un año de mucho trabajo en todas las áreas del Ministerio. Se incautaron sustancias narcóticas, armas de fuego y ha bajado el delito. Sabemos que el delito cero no existe, pero los números que manejamos muestran un avance importante”, indicó.



Por otro lado, Prodromos adelantó líneas de acción de cara a la temporada estival y al año próximo.



“Estamos preparando el plan de verano con controles viales, alcoholemia y prevención en toda la Provincia. En 2026, vamos a seguir fortaleciendo la flota vehicular y avanzando con herramientas como el Juzgado de Faltas de Tránsito Provincial, que nos permitirá mayor autonomía y una gestión más eficiente”, concluyó.



Con esta nueva designación, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades, el fortalecimiento institucional y la profesionalización del sistema penitenciario, consolidando una política de seguridad con perspectiva integral y federal, en todo el territorio santacruceño.

