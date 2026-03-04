El debate en la Cámara de Diputados por los cambios a la Ley de Glaciares se demorará más de lo que el Gobierno tenía previsto. El oficialismo, a través del diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, propuso realizar una audiencia pública con horario extendido el próximo 25 de marzo para discutir la iniciativa.

Mayoraz encabeza el plenario junto al libertario José Peluc, titular de Recursos Naturales. La intención original era dictaminar la semana que viene, pero tras los reclamos de la oposición se acordó extender el cronograma y sumar una segunda jornada de audiencias el 26 de marzo.

Luego de esas instancias, y tras los feriados por las celebraciones de Semana Santa, se prevé firmar los dictámenes entre el 7 y el 8 de abril, lo que implica un corrimiento en los tiempos legislativos.

Durante la reunión de comisión, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó que las audiencias tengan carácter federal. “Exigimos una audiencia pública con participación no solamente de las provincias con desarrollo minero. Tiene que realizarse en distintos días y con un claro criterio federal”, sostuvo, y pidió que también puedan intervenir jurisdicciones donde estén comprometidas cuencas hídricas.

Ferraro remarcó que el debate excede la actividad minera y planteó que se trata de una discusión interjurisdiccional y constitucional, en virtud de los artículos 41, 124 y 75 inciso 19 de la Constitución Nacional.

La diputada María Inés Zigarán, del interbloque Provincias Unidas, se sumó al pedido de federalizar las audiencias y propuso que se realicen en distintas regiones del país. El oficialismo no accedió a esa alternativa, aunque sí aceptó extender un día más el debate.

Zigarán, que fue durante diez años ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, señaló que su espacio aún no tiene una postura unificada. “Es posible que no la tengamos”, adelantó. Sin embargo, fijó su posición personal y advirtió: “Esta ley es un equívoco que va a generar litigios y que va a poner en jaque las inversiones en el sector minero”.

La legisladora aclaró que está a favor del desarrollo de la minería, especialmente en el contexto de la transición energética. “Los minerales críticos tienen que ver con la transición energética. Necesitamos esa minería para garantizar los dispositivos vinculados a las energías renovables”, afirmó.

Mientras tanto, el oficialismo no descarta introducir cambios al proyecto que ya fue aprobado por el Senado. Mayoraz sostuvo que la intención es avanzar con el texto sancionado por la Cámara alta, aunque dejó abierta la posibilidad de modificaciones: “Esperamos sancionar lo aprobado por el Senado, pero si tenemos que modificar el proyecto lo vamos a hacer”.