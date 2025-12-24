Mauricio Macri eligió las fiestas de fin de año para difundir un mensaje político con tono navideño y una clara lectura hacia el escenario nacional. Sin nombrar de manera directa al presidente Javier Milei, el ex mandatario publicó en sus redes sociales un balance del año en el que dejó definiciones sobre la gestión, el rumbo político y el rol de los equipos que impulsan el cambio.

A través de un video difundido en Instagram, Macri apeló a la reflexión propia del cierre de año, repasó aciertos, aprendizajes y dificultades, y sostuvo que la política no se limita a ganar elecciones, sino a mejorar la vida cotidiana de las personas. En ese marco, remarcó que los procesos de transformación requieren constancia, presencia territorial y capacidad de gestión.

El mensaje fue interpretado como una señal hacia La Libertad Avanza, que se impuso en las elecciones de octubre pero enfrentó su primer traspié legislativo cuando no logró avanzar con una iniciativa incorporada a último momento en el Congreso. Sin confrontar de forma explícita, Macri dejó en claro su mirada sobre cómo deben encararse los cambios profundos.

En su balance, el líder del PRO destacó la experiencia de gobierno de su espacio, al afirmar que en cada distrito donde administran se confirma que la gestión marca diferencias. Gobernar, señaló, implica escuchar, resolver problemas y avanzar todos los días.

El video incluyó imágenes de los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, y de dirigentes y legisladores del PRO como Alejandro Finocchiaro, María Florencia De Sensi, Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal. Llamó la atención la ausencia de Cristian Ritondo y Diego Santilli, referentes con buen vínculo con la Casa Rosada.

Macri también hizo referencia a las dificultades atravesadas durante el año, que —según expresó— obligaron a revisar decisiones y aprender de los errores. En ese contexto, dejó una de las frases más fuertes del mensaje: los equipos que creen en el cambio no se rompen ante los obstáculos, sino que salen fortalecidos.

Finalmente, cerró con un saludo de fin de año y una convocatoria a mirar hacia adelante, remarcando que el compromiso del PRO no está atado a un resultado electoral, sino a la construcción de un Estado que funcione y genere oportunidades. Con un tono optimista, aseguró que lo que viene entusiasma y llamó a seguir trabajando juntos por una Argentina mejor.