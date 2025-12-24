Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi y evoluciona de manera favorable tras la cirugía de urgencia a la que fue sometida el sábado pasado. La ex presidenta fue operada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada y, según el último parte médico, su recuperación avanza dentro de los tiempos previstos y sin complicaciones.

Desde el centro de salud informaron que se mantiene sin fiebre y bajo tratamiento con antibióticos por vía endovenosa, además de un drenaje peritoneal colocado durante la intervención quirúrgica como parte del proceso de recuperación. Los profesionales señalaron que la internación se extenderá hasta completar el esquema médico indicado, lo que demandará entre cinco y siete días.

Por este motivo, Cristina Kirchner pasará la Nochebuena y la Navidad internada, bajo control médico permanente. El parte fue firmado por Marisa Lanfranconi, directora médica del sanatorio, y ratifica que la evolución clínica es la esperada para este tipo de intervención.

La ex mandataria fue trasladada al Otamendi el sábado último desde su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria en el marco de la condena a seis años por la causa Vialidad. La cirugía se realizó ese mismo día y finalizó pasadas las 21.30.

Tras la operación, militantes y simpatizantes se acercaron al sanatorio, ubicado en el barrio de Recoleta, para expresar su apoyo. Además, la internación obligó a la ex presidenta a ausentarse por primera vez de una audiencia del juicio por la causa Cuadernos, que se desarrolla de manera virtual.

El Sanatorio Otamendi es el centro donde Cristina Kirchner concentra gran parte de su atención médica desde hace años. Allí fue sometida en 2021 a una histerectomía, la última intervención de relevancia informada públicamente. Durante su etapa como presidenta también atravesó otras cirugías, como la realizada en 2012 en el Hospital Austral por un tumor en la glándula tiroides y, en 2013, una intervención en la Fundación Favaloro por una colección subdural crónica. En los años siguientes tuvo internaciones de menor complejidad y sin consecuencias graves.