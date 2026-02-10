Este lunes, un Peugeot 207 quedó sumergido en las aguas del río Limay, en la zona de la calle Batilana, en el barrio El Chacay de Plottier. Las autoridades policiales llegaron rápidamente al lugar y confirmaron que no había ocupantes en el vehículo, por lo que de inmediato dieron aviso a bomberos y Defensa Civil.

Vecinos informaron que el auto estaba estacionado a orillas del río cuando sus ocupantes descendieron, aparentemente sin poner el freno de mano y en un terreno en desnivel, lo que provocó que el vehículo terminara dentro del agua.

El auto permaneció sumergido durante toda la noche en el río. Este martes, a las 7:20, personal de Defensa Civil inició el operativo para sacar el vehículo del río, utilizando una máquina excavadora para lograrlo. Finalmente, el operativo fue exitoso y el vehículo fue retirado del agua sin mayores complicaciones.