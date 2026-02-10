Alerta naranja por viento en Neuquén: cierran parques y piden evitar circular por fuertes ráfagas

Rige una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este martes en Neuquén, las ráfagas superarían los 90km/h y en algunos departamentos de la provincia también habrá fuertes precipitaciones.

A partir de esta alerta, la Municipalidad de Neuquén determinó el cierre de las áreas protegidas y recreativas como Península Hiroki, Parque Norte y Parque Agreste para la tarde de este martes.

Además solicitan a las y los vecinos extremar los cuidados mientras continúe la alerta. Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, explicó que desde las 18 se esperan en la ciudad de Neuquén ráfagas de viento de entre 80 y 90 km/h:

“Hay un alerta naranja que se establece ante la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para las personas, los bienes o el ambiente. Lo que tendremos hoy son fuertes vientos que pueden ocasionar caídas de árboles, desprendimientos de materiales y cartelería o choques por la falta de visibilidad”.

El funcionario pidió a la ciudadanía extremar los cuidados y evitar circular por zonas como la Ruta 7 o Autovía Norte debido al polvo en suspensión y la falta de visibilidad que pueden ocasionar los vientos:

“Es importante también evitar espacios de arboledas, transitar, circular o estacionar debajo de árboles y evitar conducir por la zona norte de la ciudad”, agregó.

Baggio también solicitó a vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar voladuras de techos u objetos de gran tamaño desde balcones, terrazas u obras en construcción.

Por otro lado, destacó que desde el municipio se mantendrá operativo un equipo de emergencias conformado por unas 50 personas de diferentes áreas municipales que recorrerán las calles.

“Es un equipo que conforman Defensa Civil, el área de Movilidad, Limpieza Urbana, Medio Ambiente e Infraestructura y que se mantiene en alerta ante los requerimientos que llegan a la línea 103 de Defensa Civil o 147 de Atención al Ciudadano”, agregó.

Por último, el subsecretario recordó que el alerta naranja se mantendrá hasta la noche de este martes y desde la Secretaría de Emergencias recomiendan suspender actividades al aire libre.