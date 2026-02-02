Salida sorpresiva en el organismo estadístico

Marco Lavagna presentó su renuncia a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), según confirmaron fuentes oficiales del organismo. La decisión se conoció este lunes y generó interrogantes sobre la continuidad de la conducción técnica en un área sensible para la economía del país.

Hasta el momento no difundieron detalles sobre los motivos de su salida ni sobre quién asumirá al frente del instituto.

Un momento clave para las mediciones

La renuncia se produce poco después de la implementación de una nueva canasta de consumo para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ese cambio comenzó a aplicarse este mes y sus efectos se verán reflejados en los próximos datos oficiales de inflación.

El INDEC es el organismo encargado de difundir estadísticas centrales para el seguimiento de precios, actividad económica, empleo y condiciones sociales, por lo que cualquier modificación en su conducción genera atención en distintos sectores.

Una gestión iniciada en 2019

Lavagna estaba al frente del INDEC desde diciembre de 2019. Había asumido con el objetivo de sostener y fortalecer la credibilidad de las estadísticas públicas, en especial las vinculadas a inflación y actividad económica.

Lavagna asumió en el INDEC el 30 de diciembre de 2019, con el aval del entonces presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía Martín Guzmán. Cercano al Frente Renovador de Sergio Massa, su gestión se presentó como una continuidad del proceso de normalización de las estadísticas públicas iniciado por Jorge Todesca durante el gobierno de Mauricio Macri.

Su salida abre una nueva etapa en el organismo, en un contexto donde los indicadores económicos ocupan un lugar central en el debate público y en la toma de decisiones.