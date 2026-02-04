Leticia Siciliani se refirió al estado de su hermana Griselda luego de que se confirmara su separación con Luciano Castro. En una entrevista en La mañana con Moria, expresó que estuvo muy cerca de ella durante este difícil momento, especialmente en lo que respecta a la exposición mediática.

"Con mis hermanos nos acompañamos en todo. Yo estaba en Mar del Plata cuando pasó todo, así que estuve mucho con ella. No fue una tragedia. La acompañé más que nada en lo mediático, que es una fiaca", declaró la actriz, dejando claro que el apoyo familiar fue fundamental.

Sobre el presente de Griselda, Leticia destacó su intensa actividad laboral: "Ella está bárbara: grabó Envidiosa y tu serie, Moria, ahora está filmando una peli… No para de laburar y no tiene cabeza para otra cosa". Este enfoque en el trabajo parece ser la manera en que la actriz enfrenta la situación personal.

Además, resaltó la capacidad de su hermana para mantener buenas relaciones, incluso con su ex pareja: "Siempre quedó todo bárbaro con su ex, más allá de las cosas. No me la imagino a ella hablando mal de una expareja. Así que si ella no lo hace, yo menos".

Leticia dejó claro que la ruptura no afectó profundamente a Griselda: "A ella no le pasó nada. Charlamos el tema como una cosa más y tratamos de desdramatizar lo que pasó con Luciano".

Una particularidad que sorprendió fue que Leticia trabaja junto a Luciano Castro en una serie, algo que mantiene su vínculo profesional pese a la separación: "Con Lu somos colegas y estamos filmando juntos. Grabamos todo el año pasado. Además lo conozco desde chiquita porque ellos estuvieron de novios hace años. Ahora mi vínculo con él sigue desde ese lado, desde lo laboral".

Por su parte, la panelista Paula Varela aportó información sobre los sentimientos de Luciano: "Me decía que siente que está perdiendo al amor de su vida y eso lo pone triste y lo bajonea porque él quería quedarse hasta el final con ella".

Además, Varela reveló la intención de Castro de recuperar a Griselda: "Luciano va a hacer todo para reconquistarla, porque obviamente le pregunté por el pasacalle, y me dijo que él sería capaz del pasacalle o cualquier cosa que sea necesaria porque es la mujer de su vida".

La panelista destacó también la personalidad de Luciano: "Él sabe que se mandó una. Luciano es muy carismático, lo vi bien y es muy agradable hablar con él y muy honesto en sus sentimientos".

Finalmente, Paula concluyó: "Sabe que es la mujer de su vida y está viendo cómo entre esas dos cosas compensa que lo perdone". La situación parece estar en un punto de negociación emocional, donde ambos buscan un equilibrio.