El Gobierno de Santa Cruz puso fecha para pagar a la Administración Pública la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo, una remuneración que les corresponde a todos los trabajadores en relación de dependencia tanto del sector público como del privado, y que se abona una vez en junio y una en diciembre.

El aguinaldo significa la mitad del salario máximo recibido en los meses que hayan transcurrido en el año, es decir, la cifra suele ser mayor en diciembre que en junio.

En este sentido, el Ejecutivo que conduce Claudio Vidal confirmó que hoy jueves 18 de diciembre cobrarán el aguinaldo los trabajadores del sector pasivo de la Provincia.

En tanto, mañana viernes 18 de diciembre tendrán liquidada la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) los trabajadores activos de la región.

Así lo afirmó el propio Claudio Vidal en una publicación que realizó en su cuenta de X.



