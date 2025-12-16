En medio del debate del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el PRO, la UCR y otras fuerzas formalizaron la creación de un nuevo interbloque en la Cámara de Diputados, que llevará el nombre de Fuerza del Cambio y será presidido por Cristian Ritondo.

La nueva bancada quedó integrada por legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical, el MID y dos monobloques, correspondientes a Karina Banfi y José Luis Garrido, y reúne un total de 22 diputados. Con esta conformación, el espacio busca ganar mayor peso político dentro de la Cámara baja, especialmente en la distribución de cargos y lugares en las comisiones.

Uno de los primeros objetivos del flamante interbloque es disputar la vicepresidencia tercera de la Cámara de Diputados, actualmente en manos del bloque Provincias Unidas, que cuenta con la misma cantidad de integrantes. Al existir paridad numérica, la definición quedará en manos del recinto en la próxima sesión, y desde Fuerza del Cambio impulsan que Karina Banfi sea quien ocupe ese lugar.

Desde el entorno de los legisladores que integran el nuevo espacio señalaron que la unificación permitirá tener más capacidad de negociación, tanto en la integración de comisiones como en el tratamiento de los principales proyectos que impulsa el oficialismo. “Podemos lograr más lugares en las comisiones”, deslizaron fuentes parlamentarias.