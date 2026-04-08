Se registraron incidentes entre manifestantes y efectivos policiales en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la protesta contra el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.

Según informaron fuentes policiales, al menos una persona fue detenida durante los enfrentamientos, que se produjeron mientras se desarrollaba la sesión en el recinto.

La movilización estuvo integrada por militantes y organizaciones sociales y ambientales, que se concentraron para rechazar el proyecto impulsado por el oficialismo.

En medio de la protesta, se produjeron momentos de tensión y forcejeos con las fuerzas de seguridad, lo que derivó en la intervención policial y el arresto de uno de los manifestantes.

El Gobierno busca avanzar con la sanción definitiva de la iniciativa, que genera fuerte debate por su impacto ambiental y económico.

La situación se mantiene en desarrollo, mientras continúan las manifestaciones y el debate legislativo dentro del Congreso.