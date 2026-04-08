Con 129 legisladores presentes, el oficialismo y sus aliados lograron abrir la sesión en la Cámara de Diputados para avanzar en el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, uno de los proyectos centrales de la agenda parlamentaria.

El quórum fue alcanzado con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, que aportaron los números necesarios para habilitar el debate en el recinto.

Entre los espacios que acompañaron se encuentran Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca, Independencia y legisladores de Provincias Unidas, lo que permitió consolidar una mayoría ajustada pero suficiente.

En paralelo, sectores de la oposición intentaron sin éxito incorporar otros temas. Las diputadas Romina del PLA y Lorena Pokoik (UxP) no lograron tratar sobre tablas proyectos vinculados a la situación de la prensa.

Tampoco prosperó la iniciativa del diputado Eduardo Valdés, quien propuso que Argentina adopte una posición de neutralidad en el conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán, al no reunir los votos necesarios.

La sesión se desarrolla en un clima de fuerte tensión política, con el foco puesto en el debate ambiental y económico que implica la modificación de la normativa vigente sobre glaciares.