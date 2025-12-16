La investigación judicial avanza para esclarecer la muerte del soldado que se quitó la vida durante la madrugada del martes en la Quinta Residencial de Olivos. Se trata de Rodrigo Gómez, un efectivo del Ejército Argentino de 21 años, cuya identidad fue confirmada oficialmente luego del hallazgo en uno de los puestos internos del predio donde reside el presidente Javier Milei.

Desde la Casa Rosada informaron que Gómez cumplía funciones de seguridad dentro de la residencia presidencial al momento del hecho. El joven era oriundo de la provincia de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, una de las unidades históricas del Ejército.

De acuerdo a la información oficial, el cuerpo fue encontrado por un compañero, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y la intervención de las fuerzas federales. Personal especializado constató el fallecimiento en el lugar y se preservó la escena para las pericias correspondientes.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien se presentó en la Quinta de Olivos y ordenó una serie de medidas para reconstruir lo sucedido. La magistrada dispuso la participación de la Policía Federal Argentina y otras áreas especializadas para avanzar con la investigación.

En el marco del expediente, trascendió que el joven soldado había escrito una carta antes de morir, en la que se despedía de sus familiares y hacía referencia a problemas económicos personales que atravesaba. Ese escrito fue incorporado a la causa como un elemento clave para analizar el contexto previo al hecho.

La autopsia será realizada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, mientras la Justicia continúa recabando información para cerrar el expediente. El caso generó conmoción en el ámbito militar y de seguridad, tanto por el lugar donde ocurrió como por la corta edad del efectivo, que se encontraba en pleno servicio.