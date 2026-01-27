Una tragedia conmocionó a Bariloche este lunes por la noche, cuando una turista bonaerense murió tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza en una cascada ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi, de 59 años, con residencia en Pilar, provincia de Buenos Aires.

Garibaldi era consultora especializada en Estrategia Comercial, Marketing y Gestión de Proyectos, con una extensa trayectoria profesional de más de dos décadas trabajando con empresas multinacionales y pymes. En sus redes sociales se mostraba como amante de los viajes y la naturaleza, y era madre de tres hijos, dos de los cuales viven en el exterior.

El accidente ocurrió alrededor de las 19.24 en la Cascada Frey, situada en el extremo del brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi, un sector al que solo se puede acceder por vía lacustre. De acuerdo con la información oficial, la mujer se deslizó por la cascada y se golpeó violentamente la nuca contra una roca, lo que le provocó la muerte en el acto.

Testigos relataron que Garibaldi había llegado al lugar en una embarcación particular, acompañada por otras personas, entre ellas su marido. Tras la caída, quienes se encontraban en la zona lograron sacarla del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no obtuvieron respuesta.

Luego del hecho se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de guardaparques, personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de Prefectura Naval. Una vez constatado el fallecimiento, se dio aviso a la Fiscalía, que ordenó las pericias correspondientes en el lugar.

El cuerpo de la turista pudo ser retirado recién cerca de la 1 de la madrugada, tras un complejo operativo de rescate. El traslado se realizó primero por tierra hasta el lago Nahuel Huapi y luego hasta Bahía López, donde la Policía de Río Negro llevó adelante las diligencias judiciales y el posterior traslado a la morgue.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi reiteraron que está terminantemente prohibido utilizar cascadas como toboganes, una práctica considerada de alto riesgo por las condiciones del terreno, las rocas sumergidas y la fuerza del agua. Las autoridades expresaron además su acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima y lamentaron profundamente lo sucedido.