Efectivos de la Comisaría Nº20 de Parque Industrial de Neuquén capital realizaron tres allanamientos en domicilios de la zona. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una causa que investiga un ataque con arma de fuego en el que resultó herido un hombre en el tórax.

En el operativo participaron también efectivos de la Brigada de Investigaciones, quienes realizaron la pesquisa en los domicilios que están ubicados en una misma zona, a menos de una cuadra de distancia entre sí. Pudieron reunir elementos de interés para la causa principal, entre los que se encuentra un arma de fuego, cartuchos de distintos calibres y plantas de cannabis, por lo que se le dio intervención a personal de la División Antinarcóticos.

Detallaron que se trata de un cartucho de fogueo calibre 7.62, además de un revólver calibre .32 largo, con numeración limada y cartuchos colocados.

Uno de los domicilios allanados estuvo involucrado en la causa que investiga la desaparición de Luciana Muñoz. Se trata de la casa donde funciona una barbería y está asociada a Maximiliano Avilés, ex pareja de Muñoz. Este hombre se encuentra vinculado al proceso judicial por presunto falso testimonio, pero aclararon que el allanamiento de esta mañana no está vinculado a esa investigación.

Los elementos secuestrados y las personas demoradas quedaron a disposición de la Fiscalía de Delitos Genéricos y se espera que en las próximas horas se avance en la formulación de cargos.