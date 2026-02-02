¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 02 de Febrero, Neuquén, Argentina
ESTE MARTES

Se reanuda el juicio por la causa Cuadernos con audiencias semanales

El debate judicial se reactiva con un cronograma de audiencias semanales y exposiciones de las defensas.

Por Redacción

Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 14:19
El juicio por la causa Cuadernos se reanudará el martes 3 de febrero, luego de la feria judicial, con un esquema de audiencias semanales que apunta a agilizar uno de los procesos judiciales más extensos y complejos de los últimos años.

La causa investiga una presunta estructura de recaudación ilegal de fondos durante el período 2003-2015, con acusaciones por asociación ilícita y cohecho, y tiene entre los principales imputados a la expresidenta Cristina Kirchner, además de exfuncionarios y empresarios.

El tribunal que lleva adelante el debate está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel, mientras que la acusación es impulsada por la fiscal Fabiana León. Las audiencias se realizarán en modalidad virtual, aunque las indagatorias serán presenciales, una de las principales novedades de esta etapa.

Según el cronograma informado, la primera jornada estará dedicada a las exposiciones de las defensas de Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta, junto a otros acusados vinculados al entramado empresarial y financiero investigado. Dos días después, continuarán los planteos de exsecretarios privados y empresarios.

El calendario prevé audiencias los martes y jueves, con distintas tandas de defensas a lo largo de febrero. El tribunal aclaró que habrá algunas interrupciones puntuales, pero que el debate se retomará hacia fines del mes con nuevas exposiciones.

