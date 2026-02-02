Fátima Florez rompió el silencio y confirmó su vínculo con Javier Milei en una charla en vivo que no pasó desapercibida. Desde Mar del Plata, en un móvil con Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro por América TV, la artista se mostró relajada y dejó en claro que atraviesa un momento personal intenso, aunque sin ganas de rotular lo que vive.

Ante la consulta directa de Marcela Tauro sobre cómo había sido el encuentro con el presidente, Fátima Florez respondió con entusiasmo y destacó la química que se percibe arriba del escenario junto a Javier Milei. Incluso, deslizó que podrían funcionar como una dupla artística, una frase que rápidamente se volvió viral.

Cuando le preguntaron qué tipo de relación los une, Fátima Florez evitó definiciones clásicas y explicó que no le gusta etiquetar los vínculos. Según relató, se trata de una conexión natural entre personas que pueden hablar de todo y que priorizan el respeto mutuo, sin necesidad de encasillarse.

La humorista también fue clara al marcar un límite sobre su intimidad. Señaló que siempre fue muy reservada con su vida amorosa y que, más allá de la investidura de Javier Milei, su forma de manejarse no cambia. Para ella, preservar los vínculos es clave para cuidar lo emocional.

Consultada sobre si elige el bajo perfil para esquivar críticas, Fátima Florez fue contundente. Admitió que es sensible a las opiniones, pero aseguró que está en una etapa donde busca que las cosas le resbalen, priorizando la calma y el cuidado personal por sobre el ruido mediático.

El momento más picante llegó cuando Adrián Pallares mencionó a Yuyito González. Sin esquivar el tema, Fátima Florez lanzó una frase filosa al asegurar que “otra se subiría al poni”, remarcando la importancia de la prudencia y dejando en claro su postura frente a la exposición.

Lejos de terminar ahí, Fátima Florez recordó un episodio que no le resultó grato y apuntó directamente a Yuyito González, al señalar que en su momento “manoteó el ganso” cuando ella estaba en pareja con Javier Milei, algo que, según dijo, no fue agradable.

Por su parte, Yuyito González también habló en Intrusos y dejó su mirada sobre la situación. Confirmó que mantiene contacto cero con Javier Milei y, aunque le deseó lo mejor a Fátima Florez, lanzó un comentario irónico al asegurar que jamás pagaría una entrada para verla, cerrando así un cruce que promete seguir sumando capítulos.