La historia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras un episodio tan llamativo como polémico. Los audios del actor usando acento español para seducir a una joven marcaron un antes y un después en la relación y desataron un escándalo que rápidamente se viralizó en redes y programas de espectáculos.

En un primer momento, Griselda Siciliani intentó bajarle el tono a la situación y siguió adelante con su rutina laboral. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a aparecer otras mujeres que aseguraron haber recibido mensajes de Luciano Castro mientras él aún estaba en pareja, lo que terminó de quebrar la confianza.

Con el paso del tiempo, muchos apostaron a una reconciliación. La química entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, sumada a su historia compartida, alimentó versiones de un posible acercamiento y de un enojo que, supuestamente, empezaba a disiparse.

Pero todo se derrumbó el fin de semana cuando Luciano Castro decidió sorprender a su ex con un pasacalles en la puerta de su departamento. El gesto, lejos de ser romántico, generó una avalancha de memes y comentarios irónicos que no cayeron nada bien del otro lado.

El cansancio fue tal que, ante la consulta de Pochi de Gossipeame, Griselda Siciliani fue directa y sin rodeos. “Estoy sola, separada hace varias semanas. Ya está”, respondió, dejando en claro que no había lugar para interpretaciones ambiguas.

La actriz también dio a entender que ya no le interesa lo que haga Luciano Castro con su vida personal. Según contó Pochi, el mensaje tenía como objetivo alertarla sobre las recientes andanzas del actor en Mar del Plata, donde habría estado buscando contención emocional.

Esta vez, todo indica que Luciano Castro no logró torcer el rumbo ni conmover a Griselda Siciliani. Con palabras firmes y sin escándalos, ella dio por cerrada la historia y dejó en claro que el capítulo sentimental pertenece definitivamente al pasado.