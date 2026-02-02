Este domingo, un conductor desató una serie de maniobras peligrosas sobre la Ruta Nacional 237, generando situaciones de alto riesgo tanto para su seguridad como para la de otros conductores. Circuló de manera temeraria, realizando adelantamientos en sectores prohibidos, poniendo en evidencia una total falta de respeto por las normas de tránsito.

El vehículo se desplazaba en dirección de Neuquén a San Martín de los Andes y comenzó a generar alarma entre los conductores que circulaban en la misma ruta. La situación se agudizó en la zona de Piedra del Águila, donde las autoridades locales lograron interceptar al rodado e imponer una infracción por la falta de patente reglamentaria.

Pese a la intervención policial, el conductor continuó su trayecto sin detenerse, lo que llamó la atención de otros automovilistas. Según informaron testigos a Realidad Sanmartinense, el hombre siguió realizando maniobras imprudentes, obligando a otros vehículos a frenar de manera brusca para evitar accidentes.

Estas acciones aumentaron el nivel de peligro en un tramo de la ruta de alto tránsito, en especial considerando la cercanía con la región cordillerana.