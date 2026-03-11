El gobernador Rolando Figueroa destacó este miércoles el anuncio de un proyecto que contempla una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares para procesar Líquidos de Gas Natural (NGL’s) producidos en Vaca Muerta. Lo hizo durante la Argentina Week, que se desarrolla en Nueva York, donde compartió un panel con su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, y con directivos de Transportadora de Gas del Sur (TGS), Pampa Energía e YPF, entre otras compañías.

Figueroa señaló que este anuncio representa “el resumen de todo lo que hemos venido a buscar aquí en Nueva York: poder unificar criterios para generar las condiciones que permitan el crecimiento de la Argentina y de nuestras provincias, y aprovechar esta gran oportunidad de monetizar el subsuelo”.

El Proyecto NGL’s, que será el más importante de la región, apunta a industrializar los líquidos del gas natural vinculados a la producción de hidrocarburos mediante el desarrollo de infraestructura destinada al procesamiento, transporte, fraccionamiento y exportación. En ese marco, TGS ya firmó acuerdos con varias de las principales operadoras de Vaca Muerta y mantiene negociaciones avanzadas con otras empresas.

Sobre la iniciativa, el CEO de TGS, Oscar Sardi, afirmó que se trata de “una inversión estratégica de gran relevancia para el desarrollo energético de Argentina, que abarcará cuatro provincias y tendrá un plazo de ejecución de 45 meses. Nuestra prioridad es el impacto socioeconómico, ya que estimamos la creación de 4.000 puestos de trabajo directos y 15.000 empleos indirectos, fortaleciendo el empleo local”.

Además, agregó que “esta inversión generará exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales, consolidando una fuente genuina de divisas y reafirmando nuestra responsabilidad en el fortalecimiento de la infraestructura productiva del país”.

Por su parte, Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y empresa co-controlante de TGS, sostuvo: “Hace más de 25 años que Argentina no concreta un proyecto de procesamiento de líquidos y este será el de mayor magnitud de su historia. Es una inversión clave para resolver uno de los cuellos de botella que podrían limitar el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar el salto exportador del país”. Y concluyó: “Con proyectos estratégicos como este, TGS y sus accionistas demuestran su compromiso, invirtiendo para que el enorme potencial energético argentino se traduzca en crecimiento, exportaciones y desarrollo”.

Reuniones en Nueva York

El gobernador aseguró que, tras las jornadas de trabajo en Estados Unidos, los encuentros con empresas estadounidenses “han sido muy fructíferos. Especialmente con Continental, que va a desembarcar y le va a hacer muy bien a Vaca Muerta”.

Además, Figueroa informó que, junto al ministro de Energía de la provincia, Gustavo Medele, mantuvieron una reunión con el vicepresidente de Chevron, Mark Nelson, para dialogar sobre el potencial de inversión en la Cuenca Neuquina. “Planteamos nuestros ejes estratégicos para que el desarrollo se dé en la provincia con sustentabilidad social: educación, formación e infraestructura. Compartimos una mirada de largo plazo que impulsa cambios y nuevos desarrollos en la Cuenca Neuquina”, señaló.

En ese sentido, anticipó que “Chevron ha anunciado un programa de inversión muy importante, donde claramente está observando la seguridad jurídica y la viabilidad que ofrece una provincia que no deja de crecer, y que al mismo tiempo contribuye a generar estabilidad, condiciones y seguridad jurídica para que estos proyectos se concreten con mayor rapidez en estos tiempos”.