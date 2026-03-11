Un allanamiento realizado en Cipolletti permitió desbaratar un kiosco narco montado en el Distrito Vecinal Noreste. En una vivienda de calle Los Tomillos, la Brigada de Toxicomanía encontró seis plantas de marihuana de gran tamaño, junto a balanzas de precisión, ramas en proceso de secado, dosis preparadas para la venta y teléfonos celulares. El operativo terminó con la detención de un hombre de 41 años, acusado de infringir la Ley de Estupefacientes.

La investigación comenzó con un informe elaborado por la Subcomisaría 68°, que durante veinte días reunió pruebas suficientes para confirmar la actividad ilegal. Con esos datos, la Justicia Federal ordenó el allanamiento que se cumplió esta mañana. Allí, los efectivos se toparon con plantas que alcanzaban hasta 3,40 metros de altura, producción destinada a la venta al menudeo.

Además, se hallaron ramas de cannabis en proceso de secado, listas para ser fraccionadas, y balanzas de precisión y marihuana fraccionada en dosis, que refuerzan la hipótesis de un kiosco narco en funcionamiento. Los teléfonos celulares secuestrados también serán analizados para determinar la red de contactos y posibles compradores.

El ingreso a la vivienda estuvo a cargo dell Grupo Especial COER, que garantizó seguridad y respaldo táctico en un operativo que generó sorpresa en el barrio. Los vecinos observaron cómo se desmantelaba un punto de venta que operaba a plena luz del día.

La causa continúa su trámite en la Fiscalía Federal de General Roca, mientras el detenido enfrenta cargos por infracción a la Ley 23.737.