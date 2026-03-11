La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en Italia. La empresaria y el futbolista participaron de una audiencia en Milán vinculada al conflicto por la separación de bienes firmada en medio del escándalo del Wandagate, una instancia que volvió a instalar rumores sobre el estado real del proceso judicial entre ambos.

Las versiones comenzaron a circular durante la mañana cuando distintos programas de televisión interpretaron que el encuentro judicial podía estar relacionado con el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La reacción de la mediática en redes sociales alimentó las especulaciones, ya que publicó una sola palabra que rápidamente generó interpretaciones.

“Feliz”, escribió Wanda Nara junto a emojis de la bandera italiana y una balanza judicial. Ese mensaje fue interpretado por algunos como una señal de que la audiencia había sido favorable para la empresaria. En ese contexto, durante un programa televisivo se mencionó el mensaje que había publicado la conductora. Uno de los panelistas analizó el gesto de la mediática al aire y comentó: “Apareció Wanda Solange, desde Italia, donde se está resolviendo el divorcio. Celebra como que el fallo fue a su favor, da a entender”.

Sin embargo, el panorama comenzó a aclararse poco después cuando intervino la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld. La letrada salió a desmentir las versiones que hablaban de un divorcio ya resuelto y fue categórica al referirse a las primeras interpretaciones que circulaban en los medios. “Falso”.

La abogada también explicó que la audiencia judicial que se desarrolló en Italia no estaba vinculada al divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, sino a otro punto del conflicto legal que mantienen desde hace tiempo. Según detalló, el encuentro se centró exclusivamente en el acuerdo patrimonial firmado durante la relación. En medio de esas versiones, también apareció la postura de la defensa del futbolista. La abogada Elba Marcovecchio relativizó la posibilidad de que hubiera una definición judicial en ese momento y aclaró: “No creo que el fallo sea hoy”.

Minutos después, Rosenfeld volvió a pronunciarse con mayor contundencia para intentar frenar las interpretaciones que circulaban en redes sociales y en televisión. Primero lanzó un mensaje breve: “Falsoooo”. Luego amplió su explicación en redes: “La audiencia de hoy no habló nada del divorcio, ¡falsa noticia!”.

La letrada cerró su aclaración con un mensaje dirigido directamente a quienes difundían las versiones erróneas. “Por favor. No repitan falsas noticias. La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes, ¡la jueza fue clarísima! Y Wanda está feliz”.

De esta manera, el encuentro judicial en Italia quedó encuadrado como un nuevo episodio dentro del conflicto patrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una disputa que continúa desarrollándose en los tribunales de Milán mientras el divorcio sigue siendo un tema pendiente dentro del proceso.