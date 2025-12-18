El Senado entra en una jornada decisiva para el futuro de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, con la senadora Patricia Bullrich al frente de las negociaciones para asegurar el dictamen de mayoría. La jefa del bloque de La Libertad Avanza prevé pasar a la firma el despacho este jueves por la tarde, con el objetivo de dejar el proyecto listo para su tratamiento en el recinto el viernes 26 de diciembre.

Según fuentes parlamentarias, Bullrich aguardará el cierre de la ronda de expositores prevista para las 17 horas antes de hacer circular el texto final, que incluirá modificaciones consensuadas con bloques dialoguistas. Para garantizar las firmas necesarias, la senadora mantiene conversaciones con legisladores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Cambio Federal.

En declaraciones a la prensa acreditada en la Cámara alta, Bullrich reconoció que el proyecto sufrirá cambios. “La ley va a tener modificaciones. Estamos trabajando en eso y cuando estén, se las vamos a contar”, afirmó. Además, explicó que las discusiones se dan en el marco de un espacio ampliado de negociación que reúne a 44 senadores, junto a otros legisladores que buscan introducir aportes sin rechazar de plano la iniciativa.

Uno de los puntos sensibles del debate es la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales, una propuesta que generó fuerte resistencia del sector bancario. Sobre ese aspecto, Bullrich señaló que el tema será analizado junto a funcionarios y el Banco Central, para evaluar el impacto del crecimiento de las plataformas digitales en el sistema financiero.

Otro eje que despierta controversia es la derogación del Estatuto del Periodista. Consultada al respecto, Bullrich sostuvo que se trata de normas previas a la Ley de Contrato de Trabajo y que, en muchos casos, “ya no se cumplen y generan altos niveles de litigiosidad”, una situación que el proyecto busca corregir.

También genera cuestionamientos el financiamiento del Fondo de Ahorro Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones. Desde la UCR y otros bloques rechazan que se utilice un 3% de los aportes que hoy se destinan a la Anses, una discusión que todavía no está saldada.

Durante la segunda jornada de debate expusieron empresarios, abogados y representantes del sector artístico, mientras que por la tarde se esperaba la participación de trabajadores de plataformas digitales y del sindicato de prensa Sipreba, que reclama la continuidad del Estatuto del Periodista.

Desde el sector bancario, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario, expresó su apoyo general a la reforma, aunque pidió eliminar el artículo que habilita el pago de sueldos mediante billeteras virtuales, al considerar que la cuenta sueldo es un pilar del sistema financiero y de protección del salario.

Posturas similares expresaron representantes de bancos privados y públicos, quienes advirtieron que ese punto podría afectar la seguridad, el crédito y el funcionamiento del sistema bancario.

En tanto, desde el ámbito judicial, el presidente de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Alejandro Sudera, valoró positivamente algunos cambios propuestos, al señalar que brindan mayor previsibilidad y reducen la discrecionalidad judicial, un aspecto que, según afirmó, contribuiría a mejorar la seguridad jurídica.

Con negociaciones aún abiertas y posiciones encontradas, el oficialismo acelera gestiones para llegar al recinto con un dictamen firmado y un texto capaz de reunir los votos necesarios para avanzar con una de las reformas centrales del programa económico del Gobierno.