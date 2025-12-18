Un colectivo de la línea 93 se incendió en el barrio porteño de Saavedra, aunque afortunadamente no se registraron heridos entre los pasajeros. Según informaron fuentes de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, el siniestro ocurrió en la avenida Balbín al 4800, entre las calles Deheza y Pico, donde rápidamente se desplazaron los brigadistas para sofocar las llamas.

El colectivo, que se encontraba en pleno funcionamiento al momento del incendio, fue evacuado sin incidentes por los usuarios, quienes descendieron de la unidad de manera ordenada y se encuentran fuera de peligro. La rápida reacción de los pasajeros y el accionar de los bomberos fueron clave para evitar daños personales.

En el lugar del siniestro, trabajó la dotación 512 del destacamento Saavedra, que se desplazó en un camión cisterna C5 para extinguir el fuego. El proceso fue rápidamente dominado por los brigadistas, quienes lograron controlar la situación y evitar que el incendio se propagara.

