¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 18 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
No quedó nada

Temor en un barrio porteño por el incendio de un colectivo: los pasajes alcanzaron a huir

Los pasajeros del colectivo incendiado lograron descender rápidamente sin que se registraran víctimas. El incendio fue controlado a tiempo por los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por Redacción

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 14:55
PUBLICIDAD

Un colectivo de la línea 93 se incendió en el barrio porteño de Saavedra, aunque afortunadamente no se registraron heridos entre los pasajeros. Según informaron fuentes de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, el siniestro ocurrió en la avenida Balbín al 4800, entre las calles Deheza y Pico, donde rápidamente se desplazaron los brigadistas para sofocar las llamas.

El colectivo, que se encontraba en pleno funcionamiento al momento del incendio, fue evacuado sin incidentes por los usuarios, quienes descendieron de la unidad de manera ordenada y se encuentran fuera de peligro. La rápida reacción de los pasajeros y el accionar de los bomberos fueron clave para evitar daños personales.

En el lugar del siniestro, trabajó la dotación 512 del destacamento Saavedra, que se desplazó en un camión cisterna C5 para extinguir el fuego. El proceso fue rápidamente dominado por los brigadistas, quienes lograron controlar la situación y evitar que el incendio se propagara.

.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD