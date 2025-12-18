Luego de comandar la remontada de Santos que lo salvó del descenso y lo metió en la Copa Sudamericana, Neymar recibió una sorpresiva oferta de Flamengo para incorporarlo en 2026. El Mengão busca que el crack brasileño sea parte de su plantel y la propuesta más tentadora fue desde lo futbolístico: sería un contrato por seis meses para que Ney llegue en óptimas condiciones y sea citado por Brasil al Mundial 2026.

Según informó el periodista Matteo Moretto, Flamengo pretende ofrecerle un contrato hasta junio para que se prepare en un ambiente más competitivo de cara a la Copa del Mundo, el gran objetivo del crack brasileño, que no logró volver a vestir la Verdeamarelha desde su fatídica lesión de rodilla en octubre de 2023. Desde la asunción de Carlo Ancelotti, el DT y el astro han tenido idas y vueltas dialécticos, pero el italiano dejó en claro que lo tiene en consideración pero "debe demostrar su plena forma física y nivel de juego en los próximos seis meses".

Neymar rescató a Santos del descenso, pero podría pasar a Flamengo pensando en el Mundial.

Después de las críticas por su estado físico y las diferentes lesiones que ha sufrido, Neymar, que arrastra un problema en los meniscos de su rodilla, decidió omitir la indicación médica de frenar y fue clave para que Santos evitara el descenso y lograra clasificar a la próxima Copa Sudamericana. En este momento, con su vínculo venciendo en diciembre, aún no definió su continuidad con el Peixe. mientras se recupera de la citada lesión.

Respecto a la renovación, el propio Neymar reconoció: "Mi corazón siempre es de Santos. Siempre voy a poner a Santos en primer lugar... Veremos qué es lo mejor para todos". A pesar de esto, Flamengo irá a la carga por el crack y en los medios de Brasil ya se reportó que varios jugadores del equipo carioca están intentando convencerlo para que se sume al Fla.