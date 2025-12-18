Luego de mucha espera y especulaciones, se confirmó que Argentina y España jugarán la Finalissima el próximo 27 de marzo. En el día de hoy FIFA oficializó la fecha del encuentro, que será poco menos de tres meses antes del Mundial 2026, a las 15 horas de nuestro país y con el Estadio Lusail como sede confirmada.

La albiceleste no solo es campeona vigente del mundo, sino que también ostenta ese logro de la Finalissima en junio de 2022, previo al Mundial de Qatar, al golear 3-0 a Italia, la campeona europea, y buscará defender el título ante la Roja. Desde la organización indicaron que más detalles sobre el partido y la venta de entradas serán comunicados en las próximas semanas.

El último duelo oficial entre ambas selecciones, que en la próxima Copa del Mundo podrían cruzarse en 16vos de final, mucho antes de un hipotético cruce definitorio, fue en marzo de 2018. Este duelo preparatorio para el Mundial de Rusia 2018 no fue para nada positivo para Argentina. En un partido amistoso en Madrid, España se impuso por 6-1. Este será el segundo antecedente por los puntos de la Selección ante los ibéricos, y el único registro data de casi 60 años: la albiceleste se impuso 2-1 sobre España en la fase de grupos del Mundial Inglaterra 1966, con dos goles de Luis Artime, y uno de Pirri para la Roja.