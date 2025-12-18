Luego de dar luz verde a la propuesta en el ámbito del plenario que se realizó esta mañana en Cutral Co, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y el Gobierno provincial sellaron la pauta salarial 2026 en Plaza Huincul, con lo cual el normal inicio del ciclo lectivo de cara al año entrante está garantizado.

El acta plenaria, a la cual tuvo acceso MejorInformado, señala en primer lugar que “en la ciudad de Plaza Huincul, provincia del Neuquén, a los 18 días del mes de diciembre de 2025, se reúnen en representación del Poder Ejecutivo: el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la ministra de Educación, Soledad Martínez; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López; el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi, y la presidenta del CPE, Glenda Temi. En representación de ATEN se encuentran presentes: secretaria general de ATEN, Fany Mansilla; secretaria adjunta, Cintia Galetto; secretaria de prensa, Marisabel Granda; secretario gremial, Ángel Zalazar, y Vocal por los Consejos Escolares del CPE, Emiliano Garay”.

Luego de eso, se dio inicio al debate para acordar la pauta salarial 2026, que consta de los siguientes puntos destacados:

Aplicar una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre el mes de enero 2026 a diciembre de 2026.



Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de abril de 2026, julio de 2026, octubre 2026 y enero 2027: actualización abril de 2026: se considerará el salario del mes de marzo de 2026 al que se le aplicará las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2026. Actualización julio 2026: IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril de 2026. Actualización octubre 2026: IPC acumulado de los meses de julio, agosto y septiembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de julio de 2026. Actualización enero 2027: IPC acumulado de los meses de octubre, noviembre y diciembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de octubre de 2026.



Respecto al Adicional al Desarrollo Profesional Docente, no dará lugar a la percepción del mismo únicamente aquella inasistencia comprendida en el código 2106.



Otorgar una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter extraordinario por cargo consistente en una primera cuota equivalente a pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000), a las y los trabajadores del Escalafón Docente, activos durante el mes de diciembre 2025, a abonarse dentro de la segunda quincena del mes de enero de 2026 y una segunda cuota cuyo monto resultará de tomar como base el importe de Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($350.000) que será abonada en la segunda quincena de septiembre de 2026 a los docentes activos al mes de agosto de 2026.



Actualizar por IPC ponderado los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22.



Garantizar durante el ejercicio 2026 la continuidad en el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del concepto "Conectividad Nacional", los cuales serán afrontados con recursos propios del Tesoro Provincial, en las mismas condiciones y modalidades de liquidación vigentes al mes de diciembre de 2025, sin perjuicio de la prosecución de los reclamos que correspondan ante el Estado nacional.



Dar inicio al proceso para la implementación de un beneficio de Boleto Docente, del transporte público interurbano, con aplicación a partir Ciclo Lectivo 2026.



Establecer a partir del 01 de enero de 2026, un adicional a los trabajadores que desarrollan funciones de modalidad de Educación en Contexto en Privación de la Libertad, en razón de las condiciones particulares de prestación del servicio y la especificidad del ámbito laboral. Dicho adicional tendrá caracter remunerativo bonificable y será equivalente a 500 puntos para un cargo de 25 horas y proporcional a las horas trabajadas para el resto de los cargos. Para las heras cátedra se utilizará la equivaléncia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo.

De esta manera, el gobernador Rolando Figueroa respira ya que, antes de culminar el 2025, logró sellar con todos los gremios estatales de la Provincia la pauta salarial 2026, con el objetivo de no tener que volver a discutirlo sobre el propio año entrante.

