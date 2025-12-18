El Municipio está planificando una edición muy atractiva de la Fiesta de los Jardines, con el sorteo de un Toyota Yaris 0 km cinco puertas, versión XS con caja automática CVT, provisto por la empresa Nippon Car S.R.L.

La propuesta ya está en vigencia, y el sorteo se realizará durante enero de 2026. La fecha exacta, el horario y la modalidad serán informados con anticipación a través de los canales oficiales. Desde la organización aseguraron que el procedimiento será claro y controlable, y que el resultado se dará a conocer por medios de comunicación y redes institucionales.

Pueden participar todas las personas mayores de 18 años que adquieran un número de rifa. También están habilitados los empleados municipales, quienes podrán pagarla mediante descuento de haberes, según la modalidad que defina el Municipio.

Sorteo

No podrán participar los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal ni los integrantes del Concejo Deliberante. Además, se aclaró que los gastos de patentamiento, inscripción, impuestos, traslado y cualquier otro costo vinculado a la entrega del vehículo quedarán a cargo del ganador.

La compra de la rifa implica aceptar las bases y condiciones del sorteo. Quienes quieran participar pueden adquirir su número en el siguiente enlace: https://rifary.com/qra2fqg8uocwfh6ivkga12jy

Fiesta de los jardines

La Fiesta Nacional de los Jardines es una celebración tradicional de Villa La Angostura que se realiza cada año y pone en valor el cuidado de los jardines, el trabajo de los vecinos y el espíritu comunitario. Durante varios días, la ciudad se llena de color con concursos de jardines, desfiles de carrozas, ferias de artesanos y propuestas gastronómicas, además de espectáculos musicales y actividades culturales. El evento convoca tanto a residentes como a turistas y se ha convertido en uno de los momentos más esperados del verano, generalmente durante el mes de febrero.