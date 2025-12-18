Previo a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los municipios intensifican las tareas de control de comercialización y uso de pirotecnia, para asegurar que se cumpla la Ley Provincial N° 3371, que busca garantizar el derecho de la comunidad a vivir en un entorno seguro, saludable y respetuoso.

En Zapala, el Municipio a través de la Dirección General de Inspectores de la Fiscalía Municipal Administrativa, llevó adelante otra intensa jornada de operativos conjuntos con fuerzas policiales.

Durante las últimas horas se realizaron inspecciones en puntos estratégicos de ingreso y distribución de mercadería. Los procedimientos contaron con la participación fundamental de los canes Sheila y Ciro, pertenecientes a la Dirección de Bomberos de la Policía del Neuquén.

Los recorridos de control de paquetería, mensajería y encomiendas se efectuaron en las dependencias de Correo Argentino, Vía Cargo y Cruz del Sur. Asimismo, se supervisó la Terminal de Ómnibus, controlando las unidades de transporte que ingresaron a la ciudad, y se visitaron diversos comercios. En estas instancias, los resultados fueron negativos ya que no encontraron material prohibido.

Por otro lado, en un operativo clave junto a la División Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, realizaron un allanamiento en una vivienda del Barrio Jardín. En el lugar se detectó la tenencia y comercialización ilegal de artículos pirotécnicos, procediendo al decomiso de una importante cantidad de material y las actuaciones legales pertinentes.

Además de esto, desde Zapala destacaron el compromiso de la comunidad, detallando que en estos días previo a las fiestas han recibido alrededor de 50 denuncias vía WhatsApp y más de 30 llamadas telefónicas. Las zonas con mayor reporte de irregularidades fueron los barrios 180 Viviendas, 186 Viviendas, Sector 3 y el Cañadón.

A partir de ello, con un trabajo articulado con el Comando Radioeléctrico, se notificó en los domicilios señalados por los vecinos, especialmente en aquellos casos vinculados a la comercialización a través de redes sociales.

En caso de detectar la venta o el uso, las denuncias pueden realizarse a través de las líneas 147 y 103.