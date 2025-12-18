A pocas horas de haber conseguido la media sanción del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional atraviesa un jueves decisivo para definir el rumbo del proyecto, ahora en manos del Senado. En la Casa Rosada reconocen que el escenario es complejo y que no cuentan hoy con los votos necesarios para avanzar con modificaciones clave que el oficialismo considera indispensables.

La preocupación está puesta particularmente en el artículo 75, incorporado durante el debate en Diputados, cuya permanencia es vista por el Ejecutivo como un riesgo para el equilibrio fiscal que busca sostener la administración de Javier Milei.

El traspié llegó con la caída del capítulo 11, que fue rechazado por 123 votos contra 117 y dos abstenciones. Esa derrota dejó sin efecto dos puntos centrales del plan oficial: la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la actualización automática de la AUH, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares.

Con este panorama, en Balcarce 50 sostienen que la alternativa preferida sería introducir cambios en la Cámara Alta, aunque admiten que no están dadas las condiciones políticas para lograrlo. “Así no pasa”, resumió una fuente con acceso a la mesa chica del Gobierno, que alertó que el texto actual proyecta un déficit de seis puntos, incompatible con la meta de superávit.

Ante la falta de consensos, la instrucción para la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, sería dilatar el tratamiento del proyecto para ganar tiempo y abrir nuevas instancias de negociación.

El abanico de opciones no está cerrado. En el oficialismo se barajan escenarios que van desde dejar caer el Presupuesto en el Senado, hasta un eventual veto si el texto se aprueba sin cambios, una jugada inédita para un Gobierno sobre su propia ley de gastos. Otros actores directamente descartan que el proyecto pueda reunir los apoyos necesarios en la Cámara Alta.

En paralelo, algunos negociadores advirtieron que la estrategia aplicada en Diputados —incorporar artículos para forzar un acompañamiento en bloque— generó resistencia en sectores dialoguistas, que cuestionaron no poder votar de manera diferenciada cada punto del articulado.

Durante la tarde se esperan reuniones clave que involucrarán al ministro de Economía, Luis Caputo, y al equipo político integrado por Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, para definir la hoja de ruta legislativa.

Pese al revés parlamentario, en la Casa Rosada minimizan el impacto y aseguran que el escenario estaba contemplado. “Nada es casualidad”, deslizan con ironía por los pasillos oficiales, mientras el Presupuesto 2026 entra en su tramo más incierto.