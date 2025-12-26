El Senado ya sesiona tras haber conseguido quórum reglamentario la Libertad Avanza (LLA) junto a sus aliados de la UCR, PRO y bloques provinciales para debatir el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal.

La sesión se realizará sin poder haber alcanzado un acuerdo entre los bloques peronistas y el oficialismo y sus aliados, ya que la LLA quiere votar por capítulos y no por artículos como quiere el kirchnerismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas

Será la primera sesión extraordinaria con la nueva composición donde el oficialismo será la segunda fuerza con 21 miembros, detrás del peronismo que tiene 28 integrantes.

Polémica por el artículo 30

La incertidumbre persiste en torno al artículo 30, que plantea la derogación de normas sobre el financiamiento docente y científico. La decisión sobre este punto podría poner en peligro la mayoría necesaria para aprobar el proyecto.

El bloque opositor de La Libertad Avanza (LLA), encabezado por Patricia Bullrich, asegura tener los votos suficientes para aprobar el Presupuesto en general, pero algunos de sus aliados, como la UCR, manifestaron objeciones al artículo 30. Este artículo establece cambios en el financiamiento de la educación y la ciencia, lo que genera resistencia dentro del oficialismo y de algunos bloques aliados. Además, varios senadores de Convicción Federal, que generalmente apoyan al Gobierno, expresaron su rechazo a este artículo, lo que complica aún más el panorama para la votación.

Entre los opositores a este artículo se encuentran los radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, quienes confirmaron su negativa a respaldarlo. La votación dependerá de la cantidad de senadores ausentes y de la postura final de aquellos que aún no se definieron.

Si el artículo 30 sufre modificaciones, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados, lo que podría retrasar su sanción hasta finales de diciembre o principios de enero.