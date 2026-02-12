La aprobación de la reforma laboral en el Senado activó de inmediato los mensajes en el entorno del Gobierno. Con 42 votos afirmativos, la Cámara alta dio media sanción a uno de los proyectos centrales del oficialismo y el Presidente Javier Milei reaccionó públicamente minutos después de la votación.

“Histórico. VLLC”, escribió Javier Milei en su cuenta de X tras conocerse el resultado.

La publicación fue breve y directa. Marcó el tono con el que la Casa Rosada decidió encuadrar la jornada: como un paso decisivo dentro del programa de reformas impulsado desde diciembre.

Un mensaje político después de la votación

Mientras en el recinto se desarrollaba la sesión, estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. La asistencia de funcionarios del núcleo del Ejecutivo subrayó la relevancia que el Gobierno le asignó al debate.

Tras la media sanción, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que celebró la aprobación del proyecto y definió la iniciativa como “una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en nuestro país”.

En el mismo texto, el Gobierno sostuvo que la ley representa “un punto de inflexión en la historia laboral argentina”.

El eje en las reglas y el empleo formal

Desde el Ejecutivo señalaron que la propuesta apunta a dejar atrás un esquema marcado por la litigiosidad y normas que, según indicaron, quedaron desfasadas frente a los cambios económicos y tecnológicos.

“Estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo”, expresó el comunicado oficial.

El texto también incluyó un agradecimiento a los senadores que acompañaron la iniciativa y consideró que la votación envió “un mensaje claro de responsabilidad institucional”.

La próxima estación: Diputados

Con la media sanción ya obtenida, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados. En el oficialismo esperan avanzar con el tratamiento antes del 27 de febrero, en línea con el cronograma legislativo que se trazó para este período.

“Estamos ante un momento en que la historia cambia: con reglas claras con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria”, expresó el Presidente en el comunicado difundido tras la votación.

La reforma laboral se suma así a la lista de iniciativas estructurales que el Gobierno impulsa en el Congreso, en una etapa que busca consolidar cambios en áreas clave del funcionamiento económico.