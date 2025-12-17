El misterio que sacudió a Roca durante días finalmente tuvo nombre y apellido: el cuerpo encontrado flotando en el Canal Grande pertenecía a Jorge Roberto Candia, un hombre de 73 años oriundo de Allen. La confirmación llegó a través del Ministerio Público Fiscal informó oficialmente su identidad tras la autopsia realizada por el equipo de Investigación Forense. Aunque el cuerpo ya fue entregado a su familia, las causas de su muerte siguen envueltas en un silencio que alimenta la incertidumbre.

Todo comenzó con un operativo urgente: el pasado viernes 12 vecinos alertaron sobre la presencia de un cuerpo en el agua y rápidamente se montó un despliegue para extraerlo. La escena fue impactante: un hombre mayor, sin identificación, flotando y los policías y bomberos tratando de sacarlo en uno de los paseos más transitados de la ciudad. Desde ese momento, lquedó la duda flotando en el aire: ¿quién es?

La confirmación oficial

La respuesta llegó recién este miércoles después del mediodía. Es que los especialistas de la morgue judicial de Roca debieron someter al cuerpo a un proceso de enfriamiento durante varios días, antes de poder analizarlo. Luego, con los resultados correspondientes, la Fiscalía, mediante un comunicado, reveló se logró determinar la identidad del fallecido. Se trataba de Jorge Roberto Candia, un vecino de Allen que, según los registros, tenía 73 años.

Sin embargo, la confirmación de la identidad no trajo consigo todas las respuestas. El Ministerio Público Fiscal evitó dar detalles sobre la autopsia y las circunstancias de la muerte. No se informó si hubo signos de violencia, ni se aclaró si se trató de un accidente, un hecho fortuito o algo más. Tampoco desde qué momento se encontraba desaparecido o si había alguna denuncia sobre su ausencia.

Lo único que se comunicó con certeza es que el cuerpo ya fue entregado a sus familiares en Allen. Un gesto que cierra, al menos en parte, el doloroso proceso de espera, pero que no logra disipar la sombra de misterio que rodea el caso.