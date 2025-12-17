El Fondo Monetario Internacional volverá a poner bajo la lupa el programa acordado con la Argentina luego de los cambios anunciados por el Banco Central en el esquema del dólar. El análisis se realizará este miércoles en el marco de una reunión informal del equipo técnico del organismo, en la que se evaluará la marcha del acuerdo vigente por US$20.000 millones, firmado en abril de este año.

La revisión se da después de que el Banco Central confirmara modificaciones en las bandas de flotación cambiaria, que comenzarán a actualizarse de manera mensual según la inflación a partir del 1° de enero de 2026. A esto se suma el plan oficial para fortalecer la acumulación de reservas, uno de los puntos centrales del entendimiento con el Fondo.

Tras el anuncio del Gobierno, el FMI expresó una señal de respaldo y destacó las medidas orientadas a reforzar el marco monetario y cambiario, mejorar el nivel de reservas y avanzar con reformas que apunten al crecimiento económico. Desde el organismo remarcaron que mantienen un trabajo coordinado con las autoridades argentinas para implementar los cambios anunciados.

A comienzos de diciembre, el Fondo ya había instado al equipo económico a aprovechar el contexto para consolidar un esquema cambiario y monetario más sólido, que permita fortalecer las reservas del Banco Central. En línea con ese objetivo, la autoridad monetaria proyecta compras de divisas por alrededor de US$10.000 millones.