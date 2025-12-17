Durante la noche del martes, la Subsecretaría de Limpieza Urbana realizó un nuevo operativo de limpieza nocturno, con más de 75 empleados. La limpieza se hizo desde las 22 horas hasta las 6 del miércoles, en Don Bosco segundo y tercero, el sexto cuadrante de Valentina Norte rural y Bardas Soleadas.

Cristian Haspert, el subsecretario de Limpieza Urbana, comentó en diálogo con Radio Mitre por FM 90.5 y Canal 24/7, "fue mucho, fue mucho la cantidad de contenedores y camiones que nos tuvimos que llevar el día de ayer".

Relató la cantidad de operativos que realizaron, destacando que con los últimos operativos se completará el 100% de la ciudad y que los primeros días de enero comienzan con el nuevo calendario Puerta a Puerta. Adelantó que la limpieza de Distrito 7 se hará entre Navidad y Año Nuevo.

Además de este trabajo, se encargaron de limpiar un pluvial que pasa por Avenida Olascoaga y Sarmiento, donde encontraron una raíz muy grande de un árbol que ingresó al pluvial y debieron sacarla de noche para no cortar el tránsito por la mañana.

"Veíamos sobre el boulevard de la Avenida, un lugar muy lindo, canastos de residuos vacíos y en el piso botellas de gaseosas, bolsa de papas fritas, mucho residuo liviano que es arrastrado por el viento que luego va para adentro de los pluviales", explicó.

Sostuvo que es una conducta mala y rara y que desluce la ciudad. Opinó que es "un problema cultural que hay que trabajarlo para cambiar esa mala actitud que tienen algunos".

Cómo fue el año en cuanto a limpieza y orden

En cuanto al balance del año, explicó que al principio sacaban 200 o 250 toneladas diarias de residuos y que hoy en día cuesta llegar a las 70 toneladas diarias. En total se han juntado 20 millones de kilogramos de residuos voluminosos, recolectados con camiones y máquinas solo en este operativo Puerta a Puerta. Esto significa 9800 camionetas doble cabina, estacionadas una al lado de otra.

"Eso significa la cantidad de residuos que movió este operativo durante el año. Imaginate si no es importante, y antes el 50% de eso iba a parar al río o a la barda", enfatizó

También comentó que los centros de transferencia pasaron de 500 visitas diarias los fines de semana a 700 visitas este año, un número que va en aumento y refleja la concientización ciudadana.

"Es muy positivo esto, cada vez más neuquinos y neuquinas utilizan los centros de transferencia. Es un año muy positivo pero lamentablemente seguimos peleando con esos microbasurales o macrobasurales crónicos".

Haspert destacó que hace 11 años se realiza el Puerta a Puerta y que seis veces a la semana pasa el servicio de recolección. "Uno no logra entender esta mala actitud, no hay excusa, si cada vecino limpia la vereda y utiliza bien el servicio de recolección tendríamos que tener la ciudad más limpia del país", aseguró. "Una ciudad sucia es muy difícil transformarla en una ciudad turística", finalizó.

Mira la nota completa: