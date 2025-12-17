Mientras Wanda Nara y Martín Migueles continúan mostrándose cada vez más juntos y afianzando su relación en redes sociales, una voz inesperada decidió romper el silencio y sumar una mirada que sorprendió a todos. Se trata de María Laura Arredondo, ex pareja del empresario, quien habló públicamente por primera vez y dejó definiciones que no pasaron inadvertidas.

En diálogo con Puro Show, la mujer explicó por qué eligió dar su testimonio ahora y marcó distancia desde el comienzo: “La verdad no me gusta hablar de mi pasado, de hecho hay mucha gente del medio que me conoce hace muchos años y nunca salí a hablar de nada”. Sin embargo, aclaró que necesitaba expresarse luego de ver la exposición que tomó el vínculo actual de su ex.

Al referirse a su historia personal con Martín Migueles, María Laura Arredondo fue cuidadosa, pero no esquivó el tema del dolor que atravesó durante la relación. “Martín no es una mala persona, pero yo sufrí mucho con él. Le deseo lo mejor, pero bueno, yo la pasé mal con él”, confesó en la entrevista con Matías Vázquez, a quien le pidió especialmente que estuviera presente para sentirse contenida.

Consultada sobre si el empresario fue distinto al inicio del romance, Arredondo reflexionó con sinceridad: “Puede ser, pero bueno, a veces el amor termina y yo creo que a él se le terminó el amor conmigo. Qué sé yo, acepto que se haya terminado el amor, pero quizás no de la manera que se terminó”. Y agregó, con cautela: “Cada uno es como es, viste, y hay que tener cuidado. Yo no terminé bien con él, la verdad que no”.

Pese a ese pasado complejo, la ex pareja de Martín Migueles sorprendió al mostrarse empática con la actual relación y hasta tomó partido a favor de la empresaria. “Sí, me defraudó, obviamente me desilusioné con él, pero bueno quizás hoy cambió y se enamoró y ojalá que sea muy feliz. Le deseo lo mejor a él, soy team Wanda, me encanta ella y les deseo lo mejor, ojalá que se haya enamorado”.

Sin embargo, cuando le preguntaron puntualmente por el vínculo con Wanda Nara, María Laura Arredondo dejó una frase que encendió la polémica. “No me sorprende nada de él. Debe estar con ella porque la quiere, no sé. ¿Por qué no se puede haber enamorado de ella?”. Acto seguido, expuso el motivo por el que cree que Migueles se siente atraído: “Tiene el combo perfecto que le gusta a él. Es una mujer empoderada, con mucho dinero, y a él le gusta eso”.

Lejos de suavizar sus palabras, cerró con una definición contundente que volvió a poner el foco en las verdaderas intenciones del empresario: “Le gusta esa vida lujosa, cara, le gusta la plata, bueno, ¿a quién no? Pasa que él es muy ambicioso”.