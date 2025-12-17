¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 17 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Edición histórica 2026

La ciudad corre unida: nuevos cupos para la edición histórica de 2026 de la Corrida de Cipolletti

La Dirección General de Deportes habilitó otros 200 lugares a valor promocional para la prueba competitiva de 10 kilómetros, que se correrá el 7 de marzo de 2026 sobre el circuito homologado de calle Pacheco.

Por Redacción

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 16:38
Cipolletti: nuevos 200 cupos para los 10K de la Corrida
 

 

A partir de este miércoles 17 de diciembre, la Dirección General de Deportes de Cipolletti habilita 200 nuevos cupos (hasta agotar disponibilidad) para participar de los 10 km de la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti.

El valor promocional 2025 para estos lugares será de $40.000.
Las inscripciones se realizan únicamente vía online.

Los primeros 200 cupos lanzados el 9 de diciembre se agotaron en dos horas, en una edición que apunta a récord por su alcance nacional e internacional.

Cuándo se corre la prueba competitiva

La carrera principal será el sábado 7 de marzo de 2026, a las 21.30, sobre el circuito homologado por la Confederación Argentina de Atletismo (C.A.D.A.), ubicado en calle Pacheco.
Esa certificación permite a los atletas registrar marca oficial y puntuar en el ranking.

En febrero de 2026 se volverá a habilitar la inscripción con valores actualizados.

Participación, servicios y categorías

Los corredores contarán con:

  • Entrada en calor

  • Puntos de hidratación

  • Servicio de guardarropa

  • Kit de participación

  • Premiación para ganadores

Categorías masculino y femenino

  • Juveniles (15–19)

  • Mayores (20–34)

  • Pre Veteranos (35–39)

  • Veteranos A (40–44)

  • Veteranos B (45–49)

  • Veteranos C (50–54)

  • Veteranos D (55–59)

  • Veteranos E (60–64)

  • Veteranos F (65–69)

  • Veteranos G (70+)

Inclusión deportiva

  • Silla de ruedas (masculino y femenino)

  • No videntes (masculino y femenino), con acompañante identificado por la organización

Importancia de la Corrida, un evento clave

La Corrida Ciudad de Cipolletti se posiciona como la competencia de calle más convocante de la Patagonia, con participación de atletas nacionales e internacionales, circuitos familiares de 4 km y una agenda anual asociada a eventos deportivos.

En 2026, la organización prevé un récord de 20.000 inscriptos, con el objetivo de que todos accedan a la remera oficial. Las fechas de inscripción para la prueba familiar se comunicarán próximamente.

Agenda en el marco de la 40° edición

  • 2° Milla Urbana Nocturna: 6 de febrero en calle Fernández Oro, para niños y adultos.

  • 2° Corrida para Mascotas: 7 de marzo.

  • 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social: 5 y 6 de marzo en el Complejo Cultural Cipolletti y el Complejo Deportivo Municipal.

