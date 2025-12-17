Cipolletti: nuevos 200 cupos para los 10K de la Corrida



A partir de este miércoles 17 de diciembre, la Dirección General de Deportes de Cipolletti habilita 200 nuevos cupos (hasta agotar disponibilidad) para participar de los 10 km de la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti.

El valor promocional 2025 para estos lugares será de $40.000.

Las inscripciones se realizan únicamente vía online.

Los primeros 200 cupos lanzados el 9 de diciembre se agotaron en dos horas, en una edición que apunta a récord por su alcance nacional e internacional.

Cuándo se corre la prueba competitiva

La carrera principal será el sábado 7 de marzo de 2026, a las 21.30, sobre el circuito homologado por la Confederación Argentina de Atletismo (C.A.D.A.), ubicado en calle Pacheco.

Esa certificación permite a los atletas registrar marca oficial y puntuar en el ranking.

En febrero de 2026 se volverá a habilitar la inscripción con valores actualizados.

Participación, servicios y categorías

Los corredores contarán con:

Entrada en calor

Puntos de hidratación

Servicio de guardarropa

Kit de participación

Premiación para ganadores

Categorías masculino y femenino

Juveniles (15–19)

Mayores (20–34)

Pre Veteranos (35–39)

Veteranos A (40–44)

Veteranos B (45–49)

Veteranos C (50–54)

Veteranos D (55–59)

Veteranos E (60–64)

Veteranos F (65–69)

Veteranos G (70+)

Inclusión deportiva

Silla de ruedas (masculino y femenino)

No videntes (masculino y femenino), con acompañante identificado por la organización

Importancia de la Corrida, un evento clave

La Corrida Ciudad de Cipolletti se posiciona como la competencia de calle más convocante de la Patagonia, con participación de atletas nacionales e internacionales, circuitos familiares de 4 km y una agenda anual asociada a eventos deportivos.

En 2026, la organización prevé un récord de 20.000 inscriptos, con el objetivo de que todos accedan a la remera oficial. Las fechas de inscripción para la prueba familiar se comunicarán próximamente.

Agenda en el marco de la 40° edición