En el año de su consolidación como equipo grande europeo, Paris Saint-Germain consiguió la Copa Intercontinental por penales luego del 1-1 en el tiempo reglamentario. El conjunto francés se impuso por 2-1 desde los doce pasos en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, y es el mejor equipo del mundo en 2025. El héroe para el vigente campeón europeo fue Matvey Safonov atajando cuatro penales para entregarle a los de Luis Enrique el título.

El conjunto francés, con su figura Ousmane Dembelé, ganador del The Best, ingresando desde el banco, se había puesto en ventaja por el gol de Kvicha Kvaratskhelia. Sin embargo, en el segundo tiempo los cariocas se encontraron con un penal que Jorginho transformó en el 1-1 que envió la historia al alargue, donde no se sacaron diferencias y llegaron a los penales para la posterior consagración del elenco francés, que extiende la hegemonía europea en este certamen y estira a 13 años la sequía de los elencos sudamericanos.

Safonov, la figura en una tanda con muchos errados

La serie comenzó con los aciertos del uruguayo Nicolás De La Cruz, que entró en la segunda mitad, y de Vitinha por el lado parisino, sin embargo el segundo penal a cargo de Saúl Ñíguez fue atajado por Safonov. La oportunidad de la ventaja la tuvo Dembelé, no obstante el Balón de Oro falló increíblemente su penal.

El que le siguió fue Pedro, otro que entró desde el banco e iba a protagonizar el penal más polémico de la tanda: Safonov se tiró sobre su palo derecho y atajó su segundo penal, pero parecía que se había adelantado. Luego de la revisión, el árbitro Ismail Elfath decidió que la ejecución no se repita.

Luego de la polémica llegó el momento de Nuno Mendes, quien ejecutó con categoría y, ahora sí, puso el 2-1 para PSG. La ejecución de Leo Pereira, en busca del empate, fue defectuosa como la de sus anteriores dos compañeros y Safonov volvió a lucirse. El match point quedó a cargo de Bradley Barcola, pero el delantero se chocó con una gran atajada de Agustín Rossi, que mantuvo con vida al Fla. Sin embargo, no fue la tanda de los pateadores y si de un Safonov pletórico, que le atajó su tiro a Luiz Araújo para decretar el título de un Paris Saint-Germain que levantó su primera Copa Intercontinental.

PSG 1-1 Flamengo, los goles

En un primer tiempo para el olvido Rossi volvió a fallar, como le había pasado al comienzo del partido, y esta vez no hubo escapatoria. Un desborde de Desire Doué por derecha derivó en un centro raso ante el que Rossi calculó mal: llegó a manotearla pero no fue suficiente para evitar que le llegue a Kvaratskhelia, que llegó por detrás para empujarla y poner en ventaja a los parisinos.

En un segundo tiempo donde todavía faltaban las emociones, un error insólito tras un lateral a favor del PSG le entregó la chance de empatar a Flamengo. Luego de esta complicación de los franceses, la pelota le quedó a De Arrascaeta, que se derrumbó luego de un leve contacto de Marquinhos, acción que fue posteriormente revisada en el VAR por el árbitro Elfath, quien decidió que el central brasileño le cometió penal al uruguayo. El encargado de ejecutar fue Jorginho, que con su particular "saltito" engaño a Matvey Safonov para restablecer la igualdad en el marcador.

Marquinhos se lo perdió en la última

Ya en tiempo adicionado al reglamentario, el central que cometió el penal del 1-1 se perdió el gol de la victoria. Un centro de Vitinha fue manoteado por Rossi, que salió lejos y dejó el rebote en los pies de Dembelé, que se acomodó y sacó un centro fuerte y raso con dirección a un Marquinhos que en vez de empujarla adentro le pegó mal y terminó despejándola involuntariamente.

Error de Rossi y gol anulado a Fabián Ruiz

A los ocho minutos de partido, el arquero argentino estuvo a punto de que un fallo suyo le entregue la ventaja a PSG. Por intentar salvar un córner luego de una pelota mal entregada hacia atrás por un compañero, Rossi rechazó hacia al medio y, tras un pase de cabeza de Doué, la repentización de Fabián Ruiz con un remate de primera terminaba en el 1-0. No obstante, el VAR determinó que la pelota rechazada por el guardameta se había ido del campo, por lo que Ismail Elfath anuló el tanto.

Formaciones:

PSG: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Flamengo: Agustin Rossi, Guillermo Varela, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Estadio: Ahmad Bin Ali Stadium.

Árbitro: Ismail Elfath (EEUU).

Así llegan al partido

El conjunto brasileño quiere cerrar un gran año tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores el pasado 29 de noviembre frente a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, y donde sumó tres títulos más en la temporada: el Brasileirão, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

Este nuevo formato de la Copa Intercontinental le permite a los equipos campeones de la Libertadores disputar más de una final internacional en el mismo año. En el Derbi de las Américas, el Mengão derrotó a Cruz Azul por 2 a 1, con un doblete de Giorgian de Arrascaeta, mientras que en la Copa Challenger venció a Pyramids FC por 2 a 0, con goles de Leo Pereira y Danilo para terminar accediendo a este encuentro definitorio ante PSG, que aguardó directamente en la final.

En la Ligue 1, el conjunto parisino se ubica en el segundo puesto, con 36 puntos en 16 jornadas, a solo una unidad del líder Lens, que suma 37. En relación al plantel campeón de Europa, el equipo sufrió una sola baja importante: el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, quien ahora milita en el Manchester City. De cara al encuentro, la gran duda es Ousmane Dembelé, que este martes se hizo con el premio The Best al mejor futbolista de la temporada 2025.

El equipo dirigido por el español Luis Enrique buscará conquistar su primera Copa Intercontinental en su debut histórico en el certamen. Del otro lado, el Flamengo fue campeón en 1981 ante Liverpool, e intentará devolver el trofeo a Sudamérica tras 13 años, ya que el último equipo americano en ganarlo fue Corinthians en 2012.