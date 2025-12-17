El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que si el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) no se aprueba "ahora", no se hará "mientras sea presidente". Esto, luego de que Italia se sumara a Francia al solicitar aplazar el tratado comercial entre ambos bloques, cuya firma Brasil pretende que tenga lugar el sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

"Ya les avisé: si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente", sostuvo Lula al concluir una reunión con los miembros de su gabinete, en la cual advirtió que si no se firma, será "duro" con el bloque comunitario. Pocas horas antes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había considerado "prematuro firmar el acuerdo en los próximos días".

"Voy a Foz do Iguaçu con la expectativa de que digan 'sí' y no que digan 'no', pero si dicen que no, vamos a ser duros de aquí en adelante con ellos", prometió Lula, que señaló que "ahora Francia e Italia no quieren". Y agregó que el presidente francés, Emmanuel Macron, "no quiere por sus agricultores" y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, "ahora se opone, vaya uno a saber por qué".

Según Lula, "el dato concreto es que en el Mercosur trabajamos mucho para aceptar ese acuerdo y transmitir la idea de que, cuando en Estados Unidos hay un presidente (Donald Trump) que fortalece el unilateralismo, nosotros estamos para defender el multilateralismo". El mandatario agregó que los acuerdos alcanzados "son más favorables" para la UE que para el Mercosur, sobre el cual afirmó que "cedió en todo lo que era diplomáticamente posible".

El tratado comercial ha sido negociado durante más de dos décadas entre ambos bloques. Pese a ello, algunos países europeos siguen siendo reticentes a ratificarlo por posibles pérdidas en su sector agrícola. El acuerdo permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a Sudamérica. A cambio facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa.

De aprobarse, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.