Un vecino de Centenario logró evitar ser asaltado tras una maniobra evasiva cuando dos delincuentes intentaron interceptarlo mientras circulaba en motocicleta por la Autovía Norte.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo 8, cuando el hombre regresaba de un viaje hacia Salto del Agrio. Según relató, fue sorprendido por dos personas que se movilizaban en una motocicleta tipo enduro, quienes intentaron obligarlo a detenerse mediante una maniobra de encerrona sobre la ruta.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, donde se observa el momento en que el motociclista logra esquivarlos y continuar su marcha.

Maniobra evasiva y escape hacia una estación de servicio

Al advertir la situación, el conductor realizó una maniobra para evitar que los delincuentes lo cerraran. Luego de atravesar la división de la ruta, cambió hacia la otra mano de circulación para escapar.

Durante la huida, el hombre debió circular algunos metros en contramano para evitar ser alcanzado y finalmente logró resguardarse en la estación de servicio Shell ubicada en la zona.

Tras el escape, pudo ponerse a salvo sin sufrir lesiones ni el robo de su motocicleta.

Antecedentes de ataques a automovilistas

El vecino también señaló que en los últimos días otros conductores habrían reportado ataques con piedras mientras transitaban de madrugada por la Autovía Norte.

Según esos testimonios, los agresores arrojarían piedras contra los vehículos para obligarlos a detenerse y luego concretar un asalto.

Por ese motivo, el hombre pidió mayores patrullajes policiales y advirtió a otros motociclistas y automovilistas que circulen con precaución en ese sector de la ruta.