Una veterinaria de la provincia de San Luis rechazó atender a un individuo que se identificó como therian —personas que se autoperciben animales— y que afirmaba padecer “moquillo”. La misma es una enfermedad viral que afecta a los perros y gatos, no a humanos.

Según relató la presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, Verónica Veglia, el episodio ocurrió esta semana y fue protagonizado por dos personas de entre 30 y 40 años. Una de ellas decía ser perro y estaba acompañada por otra que se presentó como su “amo”.

La profesional que los recibió observó síntomas compatibles con un cuadro gripal humano y explicó que no podía intervenir, ya que los médicos veterinarios no están habilitados para atender personas.

Qué dijo el Colegio de Veterinarios

En declaraciones públicas, Veglia explicó que asistir a un ser humano implicaría ejercicio ilegal de la profesión.

“Obviamente, nosotros como médicos veterinarios no podemos atender a personas humanas porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería hacer ejercicio ilegal de nuestra profesión”, sostuvo.

La presidenta del Colegio detalló que el individuo ingresó al consultorio con un diagnóstico previo y aseguró padecer moquillo, una enfermedad frecuente en cachorros caninos.

Veglia también señaló que el hecho fue grabado por los visitantes, lo que generó incomodidad en la profesional actuante.

“Eso ya es una situación violenta para el profesional porque no te da libertad de acción; tenés que medir cada palabra”, indicó.

Desde el Colegio recomendaron que, ante síntomas compatibles con enfermedades humanas, las personas deben concurrir a centros de salud habilitados en la provincia.

Qué es el fenómeno therian

El término therian se utiliza para describir a personas que se identifican parcial o totalmente con un animal no humano. No se trata de una categoría médica reconocida, sino de una forma de identidad personal o cultural difundida principalmente en comunidades digitales.

El caso en San Luis volvió a poner en agenda la interacción entre identidades autopercibidas y los límites legales de las profesiones reguladas.