La temporada de verano está dejando resultados turísticos más que positivos en Villa Pehuenia Moquehue. Ya en el final 2025 se registraron los mejores números, con una primera quincena de enero con fines de semana de ocupación casi plena. La segunda mitad del mes volvió a posicionar al destino como uno de los más elegidos de Neuquén.

Desde la Secretaría de Turismo del municipio local destacaron que a partir de esos buenos indicadores, sumados a la proyección de la localidad en fines de semana largos y a la realización de eventos de calidad, el destino continúa consolidándose dentro del turismo patagónico.

Febrero comienza con cultura y tradición

Del 6 al 8 de febrero, Moquehue será escenario de una nueva edición de la Fiesta de la Cultura y la Tradición, una celebración que pone en valor las raíces, las costumbres y la identidad local. Durante tres jornadas, el predio de la Agrupación Gaucha “El Esfuerzo” se transforma en un espacio de encuentro donde confluyen danzas folclóricas, destrezas criollas, feria campera, gastronomía típica, expresiones culturales y actividades para los más chiquitos.

El programa de la Fiesta, organizada por la Agrupación Gaucha El Esfuerzo, comienza el viernes 6 de febrero con destreza y juegos para los gauchitos, una actividad gratuita que invita a vivir la experiencia tradicionalista desde la infancia. El sábado 7 de febrero es el día central comenzando a las 11 con el desfile de montados y siguiendo con distintas actividades camperas para disfrutar en familia. El domingo 8 de febrero la fiesta cerrará su décima edición con la tradicional pialada de terneros y jineteadas.

Continúa el ciclo Conexión Natural - Arte al Paso

Con la participación del artistas locales y regionales, playas y espacios culturales reciben a cientos de personas para disfrutar de espectáculos al aire libre, gratuitos y de calidad, con la organización de la Municipalidad. 7 y 8 de febrero se presentarán “Fernando De Luca” y “Música Mezclaita” con Pepa Pascal, Lucas Páez, Gustavo Mattina y Mirta Trillo. El sábado 14 y domingo 15 llegan PianoCello con Matías Hermosilla en cello y Darío Fuente en piano.

Con un verano que mantiene altos niveles de ocupación y una agenda que invita a quedarse y volver, Villa Pehuenia Moquehue reafirma su posicionamiento como un destino donde la naturaleza, la cultura y la calidad de la experiencia van de la mano.