Personal de salud detectó una ovitrampa positiva para el mosquito Aedes Aegypti (transmisor del dengue) en el área del Cementerio El Progreso, por lo que procedió a realizar el control de foco correspondiente.

La tarea fue desarrollada este lunes por personal de la dirección general de Salud Ambiental y Cambio Climático, Epidemiología de la Región Confluencia, Centro de Salud Progreso, Residencia de Epidemiología del nivel Central y Zoonosis y Control de Vectores de la Municipalidad de Neuquén.

El control de foco se realizó en un radio de 100 metros (distancia de vuelo del mosquito) para buscar y eliminar criaderos, tanto en domicilios particulares como en el cementerio, y brindar medidas de prevención a las y los vecinos. En el caso de los tanques de agua ubicados en el cementerio, que no se pueden eliminar, se les colocó larvicidas para matar las larvas del mosquito.

Dado que hasta el momento solo se ha detectado actividad del mosquito sin circulación viral, se hacen tareas de prevención y eliminación de potenciales criaderos. Se trata de una estrategia del Plan Provincial contra el dengue, elaborado por el ministerio de Salud, para buscar y eliminar criaderos, y brindar medidas de prevención a las y los vecinos.

Años atrás, el Ministerio de Salud comenzó a realizar vigilancia entomológica en la capital neuquina y alrededores mediante la colocación de ovitrampas. Este monitoreo se lleva a cabo durante toda la temporada cálida para identificar tempranamente la actividad del vector.

Desde el Gobierno aclararon que en la provincia de Neuquén no se han notificado hasta el momento casos autóctonos de dengue ni circulación viral. Los casos detectados han sido todos importados, correspondientes a personas con antecedentes de viaje a provincias con circulación del virus.

Destacaron que para que una persona se enferme de dengue se necesitan tres elementos: la persona, el mosquito y el virus. El Aedes Aegypti deposita sus huevos en las paredes internas de recipientes que contienen agua, por encima de la línea del agua. Estos huevos son de color oscuro, resistentes a la sequía y al frío, y pueden vivir hasta un año adheridos. Dependiendo de la temperatura, el ciclo de vida del mosquito puede completarse entre 7 y 14 días.

Por ello se solicita eliminar recipientes en desuso con agua; dar vuelta objetos; cepillar y limpiar paredes internas de recipientes; cambiar agua de los floreros; mantener patios limpios; tapar tanques; desechar basura.

Cómo evitar picaduras: