Con 21 jugadores, en principio estaba estipulado que fueran 24, se llevó a cabo este martes en el predio Don Pedro en el paraje Ferri de Cipolletti, la segunda jornada de la intensa pretemporada del plantel profesional de fútbol del Deportivo Rincón, el único equipo de la provincia de Neuquén, que participa de una categoría profesional, que de esta manera comenzó su preparación de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026, su principal objetivo de este año, más allá que también jugará la Copa Argentina, donde el viernes 20 de marzo se cruzará en estadio y horario a confirmar con San Lorenzo de Almagro.

A la baja anunciada ayer por Mejor Informado del delantero Ricardo Nicolás Dichiara, las diferencias insalvables con su representante y la dirigencia del León del Norte determinaron que el jugador no se incorpore a la institución.

Tampoco estuvo presente fue el chileno Alexis Joel Valencia Castro, delantero de 24 años nacido en Valparaíso el 8 de febrero de 2001, viene de jugar en Santiago Wanderers con pasos por Deportes Provincial Ovalle, en la ciudad del mismo nombre en la Región de Coquimbo, Deportivo Trasandino de Los Andes también de Valparaíso y San Luis de Quillota. Ha sido internacional con la selección Sub-17 de Chile, jugó el Campeonato Sudamericano de la categoría en su país de 2017, fue clave en la clasificación al Mundial de la división que se jugó el mismo año en la India, torneo que no podría jugar debido a una lesión. Su representante se comunicó e indicó que no pudo pasar las frontera, no adujo cuales fueron las razones y se lo va a esperar en un par de días, aunque antes del fin de semana debería estar en el alto valle, de no hacerlo se iría por otro jugador.

El confirmado Pablo Castro dando una de las primeras charlas al frente del plantel 2026

Otro de los que no arribó a la región fue el exprimentado delantero colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas, que habría tenido problemas con la combinación de vuelos internacionales que debía abordar. El punta tiene un extenso recorrido en el fútbol sudamericano con pasos por Europa y Asia, nació en Buenaventura, Valle del Cauca en Colombia, próximo a cumplir 33 años, ya que nació un 23 de febrero de 1993. Ha jugado en muchos clubes como, Deportes Quindío, club con sede en la ciudad de Armenia, en la región del Eje cafetero, Valledupar Fútbol Club de la ciudad homónima, Atlético Huila con sede en la ciudad de Neiva en el departamento del Huila, Deportivo Pereira, de la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda, Cúcuta Deportivo, de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander y Sucre Fútbol Club de la ciudad de Sincelejo, todos equipos colombianos.

En Ecuador vistió la casaca de Gualaceo Sporting Club y Deportivo Santa Rita es de Vinces, en Venezuela en Metropolitanos Fútbol Club de Caracas y en Deportivo Miranda Fútbol Club de Los Teques, Cienciano de Cusco (Perú), Boavista Futebol Club en Portugal, también estuvo en el El Shabab Al-Aqaba Club en Jordania.

De no sumarse antes del fin de semana, la dirigencia irá en busca de otros jugadores. Ya hay en vista tres o cuatro posibilidades para reemplazar a Dichara, y de no llegar Cangá Vargas, hay otras opciones.

Además de la práctica matutina, se realizó un rueda de prensa, para que los periodistas pudieran recabar información, realizar notas para medios radiales, streaming, plataformas y digitales, como también conseguir testimonios y realizar fotos y videos.

El confirmado mendocino de Alvear, Pablo Castro como entrenador desde diciembre del 2025, comenzó a manejar el año futbolístico como director técnico y principales colaboradores serán, como ayudantes técnicos y asistentes, Maximiliano Fernández, Pablo Lucero y Marcelo Rucci, los preparadores físicos serán, el retornado Marcos Catalini, que ya estuvo en los dos últimos años junto a Alejandro Juan Abaurre y que volvió por sus enormes cualidades profesionales y personales y Jorge Orellano, como entrenador de arqueros, continuará Pedro Recarey, analista de video, Rodrigo Medina, los utileros serán, Pablo Rodríguez y Nahuel Soriano y Ramiro Moraga, oficiará de kinesiólogo.

Los jugadores que arrancaron ayer lunes son, los arqueros, Alejandro Sánchez y Jonathan Criado, los defensores, Rodrigo Herrera, Jonathan Chacón, Juan Albertinazzi, Nicolás Di Bello, Matías Carreras, Edgardo Díaz, Ezequiel Carlos Ávila y Cristián Correa; los volantes, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes, Axel Oyola, Juan Ignacio Achetoni, Héctor Rueda, Facundo Miguel, el juvenil Marcos Moya, y el colombiano Jair Julio Blanco. En tanto, los delanteros, son Matías Domínguez, Jorge Rossi, y Fernando Inda.