El salto que muchos esperaban ya es realidad. Maher Carrizo fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Ajax y comenzó a escribir su historia en uno de los clubes más emblemáticos de Europa. El atacante de 19 años dejó Vélez y se sumó al conjunto de Ámsterdam, que desembolsó cerca de 7 millones de dólares brutos por el 50% de su pase.

Luego de un mercado de pases cargado de rumores, en el que estuvo en la órbita de Boca y River, el Fortín terminó cerrando la transferencia de una de sus máximas joyas al fútbol europeo. Ajax aceleró en las últimas semanas y se quedó con un jugador que era seguido de cerca por varios equipos del continente.

“Hola, me llamo Maher Mauricio Carrizo, tengo 19 años y juego de extremo por derecha”, se presentó el propio futbolista en el video difundido por el club neerlandés. Con una sonrisa que lo dijo todo, agregó: “Estoy muy feliz. Es un orgullo para mí y para mi familia. Apenas apareció la posibilidad, no dudé en venir. Estar en un club tan grande como Ajax es hermoso”.

Carrizo también se definió dentro de la cancha y dejó en claro cuál es su sello. Se describió como un futbolista rápido, desequilibrante, con buen mano a mano y pegada, y aseguró que disfruta del uno contra uno, de encarar y buscar el arco rival. Además, mostró el tatuaje que cubre toda su espalda, con una imagen mitad león y mitad Jesús, al que definió como un símbolo de fortaleza y lucha.

Desde el club neerlandés oficializaron la operación y confirmaron los detalles del vínculo. Ajax, Vélez Sarsfield y Maher Carrizo llegaron a un acuerdo para la transferencia del extremo, que firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030 y se integrará de inmediato al plantel para comenzar su adaptación al fútbol europeo.

Con esta venta, Vélez vuelve a exportar talento joven y Ajax suma una apuesta fuerte de presente y futuro, fiel a su histórica política de potenciar juveniles. Para Carrizo, el desafío recién empieza, pero el escenario no podría ser mejor.