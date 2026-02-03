¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 03 de Febrero, Neuquén, Argentina
De Liniers a Ámsterdam

Salto de joya: Maher Carrizo fue presentado en Ajax y ya empieza su sueño europeo

El exdelantero de Vélez firmó contrato hasta 2030 con el gigante neerlandés, que pagó 7 millones de dólares brutos por la mitad de su pase. “No dudé cuando apareció Ajax”, confesó en su presentación.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Martes, 03 de febrero de 2026 a las 18:04
Sonrisa y desafío nuevo: Carrizo ya viste la camiseta del Ajax y comienza su etapa en el fútbol europeo.

El salto que muchos esperaban ya es realidad. Maher Carrizo fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Ajax y comenzó a escribir su historia en uno de los clubes más emblemáticos de Europa. El atacante de 19 años dejó Vélez y se sumó al conjunto de Ámsterdam, que desembolsó cerca de 7 millones de dólares brutos por el 50% de su pase.

Luego de un mercado de pases cargado de rumores, en el que estuvo en la órbita de Boca y River, el Fortín terminó cerrando la transferencia de una de sus máximas joyas al fútbol europeo. Ajax aceleró en las últimas semanas y se quedó con un jugador que era seguido de cerca por varios equipos del continente.

“Hola, me llamo Maher Mauricio Carrizo, tengo 19 años y juego de extremo por derecha”, se presentó el propio futbolista en el video difundido por el club neerlandés. Con una sonrisa que lo dijo todo, agregó: “Estoy muy feliz. Es un orgullo para mí y para mi familia. Apenas apareció la posibilidad, no dudé en venir. Estar en un club tan grande como Ajax es hermoso”.

Carrizo también se definió dentro de la cancha y dejó en claro cuál es su sello. Se describió como un futbolista rápido, desequilibrante, con buen mano a mano y pegada, y aseguró que disfruta del uno contra uno, de encarar y buscar el arco rival. Además, mostró el tatuaje que cubre toda su espalda, con una imagen mitad león y mitad Jesús, al que definió como un símbolo de fortaleza y lucha.

Desde el club neerlandés oficializaron la operación y confirmaron los detalles del vínculo. Ajax, Vélez Sarsfield y Maher Carrizo llegaron a un acuerdo para la transferencia del extremo, que firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030 y se integrará de inmediato al plantel para comenzar su adaptación al fútbol europeo.

Con esta venta, Vélez vuelve a exportar talento joven y Ajax suma una apuesta fuerte de presente y futuro, fiel a su histórica política de potenciar juveniles. Para Carrizo, el desafío recién empieza, pero el escenario no podría ser mejor. Si querés, te paso títulos alternativos más picantes o un epígrafe para la foto de presentación.

 
